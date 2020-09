Arabiemiraattien jalkapalloliigassa pelaava Al-Nasr on tehnyt ensimmäisenä arabiemiraattiseurana sopimuksen israelilaisen pelaajan kanssa. Al-Nasr kertoi sunnuntaina kiinnittäneensä hyökkääjä Dia Saban kahden vuoden sopimuksella.

Hyökkääjä Saba, 28, pelasi viimeksi kiinalaisseura Guangzhoussa. Saballa on tilillään kymmenen ottelua Israelin maajoukkueessa. Hän on arabialaisisraelilaisesta perheestä, jolla on palestiinalaisjuuria.

Arabiemiraatit normalisoi suhteensa Israelin kanssa pari viikkoa sitten. Tässä kuussa on myös raportoitu nimeämättä olevan emiraattiliikemiehen aikeista sijoittaa rahaa israelilaisseura Beitar Jerusalemiin, jossa ei ole koskaan pelannut arabipelaajaa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy