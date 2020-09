Mick Schumacher debytoi ensi viikolla F1-kuljettajana – konkari Räikkönen tarjoaa vertailukohdan 21-vuotiaalle saksalaiselle

Nürburgringin radalla ensi viikolla ajettava Saksan gp on F1-kauden seuraava kilpailu. Ensimmäinen harjoituspäivä on 9. lokakuuta, ja kisa ajetaan 11. lokakuuta. Schumacher korvaa ensimmäisissä harjoituksissa Alfa Romeon italialaiskuljettajan Antonio Giovinazzin.

21-vuotiaalle Schumacherille ajokerta on ensimmäinen F1:n MM-sarjassa, mutta hän on näyttänyt formula-auton ratissa kykyjään aiemminkin testeissä. Hänen on odotettu seuraavan kuuluisan isänsä jalanjäljissä lajin huipulle.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Mick Schumacherin isä Michael Schumacher voitti seitsemän F1:n maailmanmestaruutta vuosina 1994–2004. Hänen elämänsä suunta muuttui joulukuussa 2013 Ranskassa lasketteluonnettomuudessa, jossa hän loukkaantui vakavasti.

Vertailu isän ja pojan välillä kiinnostaa. Esimerkiksi Ferrarin tallipäällikkö Mattia Binotto arvioi jo viime vuoden keväällä, että pojassa on paljon samaa kuin isässään.

– Mick on samalla tavalla kiinnostunut autosta ja ajo-olosuhteista kuin Michael. Mick myös tutkii autoa ja puhuu mekaanikoille samalla lailla kuin isänsä, Binotto kertoi huhtikuussa 2019.

Mick Schumacher on yksi ehdokas Alfa Romeon ensi kauden kisakuljettajaksi.

Räikkönen on lajin 40-vuotias konkari, jonka on arveltu jatkavan Alfa Romeon tallissa vielä ensi kauden. Tällä kaudella Räikkönen on päässyt tallinsa hitaalla autolla MM-pisteille vain kerran, Italian Mugellossa.