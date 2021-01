Suomen paralympiajoukkue sai kolme uutta jäsentä – Karjalainen tähyää neljänsiin paralympialaisiinsa

Kahden ratsastajan ja yhden ampumaurheilijan valinta Tokion kesäparalympialaisiin kasvattaa Suomen joukkueen koon kahdeksaan urheilijaan. Valituksi tulivat mäntsäläläiset ratsastajat Katja Karjalainen ja Pia-Pauliina Reitti sekä haapaveteläinen ampumaurheilija Jarkko Mylly.

Valinnat teki Paralympiakomitean hallitus Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön esityksestä.

Lontoossa 2012 kouluratsastuksen vapaaohjelman hopeaa voittanut Karjalainen on jo konkari, sillä Tokion kisat ovat hänelle neljännet paralympialaiset. Hänen hevosensa Dr. Doolittle on sen sijaan ensikertalainen, joten kisojen siirtyminen tähän vuoteen ei haitannut.

– Ratsastus on taitolaji, ja menestys on hyvin pienistä asioista kiinni. Nyt on voinut hioa kuntoon niitä pieniä asioita, joiden ansiosta tuomari saattaakin antaa puoli pistettä enemmän kuin aiemmin. Kyse ei ole pelkästään oman tekniikan opettelusta, vaan pitää saada myös hevonen ymmärtämään, että mitä tämä pieni liike, joka tehdään eri tavalla kuin ennen, tarkoittaa, Karjalainen selvitti Paralympiakomiten tiedotteessa.

Karjalainen ja Mylly ylsivät kisajoukkueeseen saavuttamalla olympiamaapaikan, ja Reitti sai villin kortin.

Mylly hankki paikan jo 2018

Mylly oli ensimmäinen suomalaisurheilija, joka saavutti maapaikan Tokion paralympialaisiin. Hän sijoittui toiseksi para-ampumaurheilun maailmancupin ilmakiväärikisassa Ranskassa syksyllä 2018, siis jo lähes 2,5 vuotta sitten.

– Olen tullut kilpa-ammunnan pariin metsästysharrastuksen kautta, ja viimeiset noin kahdeksan vuotta kilpaillut totisemmin. Rion paralympialaisiin ei vielä ihan kynnet kyenneet, mutta sen jälkeen syntyi päätös, että ruvetaan tekemään töitä kohti Tokiota, 39-vuotias Mylly kertoi.

Hän kilpailee ilmakiväärillä ja pienoiskiväärillä.

Reitti otti Tokion paralympialaiset tavoitteekseen syksyllä 2017 ostettuaan nykyisen ratsunsa, Supremo-ruunan.

– Sattui oikea hevonen kohdalle. Se oli sopiva tähän tarkoitukseen ja sopi itselleni hyvin. Oikeastaan sitä kautta heräsi ajatus lähteä tavoittelemaan paikkaa Tokioon, Reitti kertoi.

Jo aiemmin Tokion joukkueeseen oli nimetty yleisurheilijat Leo-Pekka Tähti, Toni Piispanen, Amanda Kotaja ja Marjaana Heikkinen sekä jousiampuja Jere Forsberg.

Paralympialaiset on määrä kilpailla 24. elokuuta–5. syyskuuta.