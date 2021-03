Selvitys: Yhteiskunta hyötyy HJK:n toiminnasta lähes 36 miljoonalla eurolla vuodessa

Helsingin Jalkapalloklubin toiminta tuo yhteiskunnalle lähes 36 miljoonan euron hyödyt vuodessa, kertoo Euroopan jalkapalloliiton Uefan mallinnus. Uefan Grow-ohjelma mittaa jalkapalloon sijoitetun pääoman sosiaalista tuottoa.

HJK:n toiminnan laskennallisesta hyödystä 16,4 miljoonaa on suoria taloudellisia vaikutuksia, 6,7 miljoonaa yhteiskunnallisia hyötyjä ja 12,8 miljoonaa jalkapalloharrastuksen tuomia terveydenhuollon säästöjä.

– Liikuntaseurat tekevät merkittävää yhteiskunnallista työtä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. HJK:n tuottama kattava aineisto todistaa, kuinka moniulotteisia seuratoiminnan vaikutukset ovat, kommentoi Helsingin kaupungin liikuntajohtaja Tarja Loikkanen tiedotteessa.

Loikkasen mukaan selvitys antaa arvokasta tietoa liikuntaan liittyvään päätöksentekoon.

– Liikunta ja urheilu on paljon muutakin kuin fyysisen suorituskyvyn ja tavoitteellisen urheilun mittaamista, liikuntajohtaja sanoi.

Iltapäiväkerhoissa yli 650 lasta

HJK:n piirissä liikkuu viikoittain yli 3 600 lasta ja nuorta, ja lisäksi mukana on lähes 750 eri-ikäistä vapaaehtoista. Päälajinsa jalkapallon ohella HJK tuottaa iltapäiväkerhotoimintaa yli 650 lapselle. Sen lasketaan tuovan yhteiskunnalle yli kahden miljoonan euron hyödyn.

– Lasten ja nuorten syrjäytyminen on yksi yhteiskuntamme lähivuosien suurimmista haasteista. Meillä suurena paikallisena toimijana on mahdollisuus, mutta samalla myös vastuu tehdä kaikkemme tämän yhteisen haasteen eteen, kommentoi HJK Oy:n puheenjohtaja Olli-Pekka Lyytikäinen.

HJK pyrkii tukemaan jatkossa niitä syrjäytymisvaarassa olevia ihmisiä, joihin moni muu taho ei saa välttämättä yhteyttä lainkaan. Lisäksi HJK korostaa väestön ikärakenteen muutoksen luomia haasteita ja aloittaa selvitystyön aikuis- ja eläkeläistoiminnan laajentamiseksi.

Selvityksessä on käytetty Uefan Social return on investment -mallinnusta (SROI), jolla mitataan jalkapalloon sijoitetun pääoman sosiaalista tuottoa. Mallinnuksen työkalua ovat olleet kehittämässä muun muassa Maailman terveysjärjestö WHO sekä suomalaiset Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.