Joensuulaislähtöinen Teemu Väyrynen siirtyy Ilveksestä Sportin riveihin

Väyrynen on syntynyt Joensuussa ja hän on Jokipoikien kasvatti. Väyrynen on pelannut SM-liigassa 260 ottelua, joissa hän on koonnut 58 tehopistettä (36 maali ja 22 syöttöä).

- Väyrynen tuo hyvän lisän ensi kauden joukkueeseemme. Hän on kova tekemään töitä kentällä ja omaa myös potentiaalia tuloksentekoon. Ikäisekseen Teemu on jo kokenut liigahyökkääjä ja sopii pelityyliimme hyvin, urheilutoimenjohtaja Markus Jämsä kommentoi värväystä Sportin tiedotteessa.

Vasemmalta laukova Väyrynen kykenee hyökkäämään sekä laidassa että keskellä ja alivoimapelaaminen kuuluu hänen vahvuuksiinsa.