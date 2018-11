Oikaisu: Selkärankaisten villieläinten määrä on pienentynyt keskimäärin 60 prosentilla

Karjalainen 30.10.: STT:n jutussa kerrottiin WWF:n tiedotteen pohjalta, että selkärankaisten villieläinten määrä on pienentynyt noin 60 prosentilla vuodesta 1970. Oikea ilmaisu on, että selkärankaisten villieläinten määrä on pienentynyt keskimäärin 60 prosentilla vuodesta 1970. WWF on korjannut tiedotettaan.