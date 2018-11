Kaleva: Raskaan liikenteen ajokorttien teoriakokeessa paljon reputtaneita

Raskaan liikenteen ajokorttien teoriakokeessa reputtaneiden määrä on kasvanut jyrkästi, uutisoi Kaleva . Läpimenoprosentti romahti heinäkuussa kokeen uudistamisen jälkeen.

Trafin mukaan teoriakokeita on vaikeutettu tietoisesti.

Monien kokeessa käyneiden mielestä koetehtävissä on virheitä. Kuljettajia Oulun seudulla kouluttavassa Oulun seudun ammattiopistossa (OSAO) reputusmääriä on Kalevan mukaan hämmästelty. Lehtori Teuvo Lalli sanoo, että etenkin linja-autoajokortin uusissa teoriakokeissa vaikuttaa olevan virheitä. Näkemyksiä kokeen virheistä on kuultu myös kuljetusalan oppilaitoksista Rovaniemeltä ja Tampereelta.

Kouluttajat eivät pääse näkemään kokeita tai vastauksia.

Trafin mukaan kokelaiden kannattaa vaatia oikaisua, jos ajokortin teoriakokeen kysymyksissä on heidän nähdäkseen virhe.