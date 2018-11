Nainen valehteli sairastavansa syöpää ja lainasi suuria summia lääkkeisiin – käytti leijonanosan rahoista uhkapeleihin

Nainen valehteli sairastavansa syöpää ja lainasi rahaa muun muassa syöpälääkkeisiin, ilmenee Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden tuomiosta. Yksityishenkilöiltä kymmeniätuhansia euroja rahaa muun muassa lainojen muodossa saanut nainen oli jopa ajellut hiuksensa pois näyttääkseen sairaalta. Oikeudessa esitetyn lääkärinlausunnon perustella naisella ei kuitenkaan ollut syöpää tai muita henkeä uhkaavia sairauksia.

Samaan aikaan hän hävisi internetin rahapeleihin lähes 70 000 euroa, joista ainakin osa oli oikeuden mukaan lainattua rahaa. Oikeuden mukaan nainen on taloudellinen tilanteensa huomioon ottaen myös ymmärtänyt, ettei pysty maksamaan lainojaan takaisin.

– (Naisen) peleihin menettämä rahamäärä on hänen taloudelliseen asemaansa nähden niin suuri, ettei muuta mahdollisuutta käytännössä jää. (Nainen) ei ole ilmoittanut asianomistajille käyttävänsä ja häviävänsä kymmeniä tuhansia euroja rahapeleihin. (Tuomittu) on siten käyttänyt asianomistajilta sairauksien varjolla saamansa rahat muuhun tarkoitukseen kuin hän on asianomistajille ilmoittanut, oikeus toteaa.

Oikeus tuomitsi 36-vuotiaan naisen kymmenen kuukauden ehdolliseen vankeuteen kahdesta törkeästä petoksesta ja kolmesta petoksesta. Rikokset tehtiin Kiteellä vuosina 2013–2017.