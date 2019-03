Polvijärveläinen Erja Laakkonen valittiin Animalian johtoon

Eläinsuojelujärjestö Animalia sai uuden puheenjohtajan kahdeksan vuoden jälkeen, kun Sami Säynevirran seuraajaksi valittiin kauppatieteen tohtori, filosofian maisteri Erja Laakkonen Polvijärveltä.

Animalian uusi hallitus vaatii, että tuleva eduskunta ottaa eläinkysymykset huomattavasti vakavammin kuin nykyinen eduskunta. Uusilla kansanedustajilla on paljon eläinten oikeuksiin ja hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä käsiteltävänään. Esimerkiksi Suomen hallituksen eron myötä kaatunut eläinsuojelulaki on avattava uudelleen.

- Historiallisen eläinvastainen hallitus erosi viime metreillä, mikä tarkoitti myös tuottajien vaatimusten ehdoilla tehdyn eläinlakiesityksen kaatumista. Seuraavalla eduskunnalla on nyt tärkeä tehtävä saattaa työ loppuun niin, että lakiin saadaan asiantuntijoiden esittämät hyvinvointiparannukset eläimille. Lakiin pitää kirjata esimerkiksi parsinavetta- ja emakkohäkkikielto, lisäksi turkistarhaus tulee kieltää, uusi puheenjohtaja Laakkonen kertoo.

Animalian eduskuntavaalitavoitteisiin kuuluu myös muun muassa kasvisruuan kulutuksen edistäminen.

- Toivomme, että uudella eduskunnalla on rohkeutta tarttua ilmastokysymykseen tuoreella otteella. Lihan kulutusta on pakko vähentää niin eläinoikeus- kuin ilmastosyistäkin. Tätä eivät monet nykyiset päättäjät kannata, joten kannustamme eläinten ystäviä ottamaan selvää, kuka eduskuntavaaliehdokkaista on eläinten oikeuksien kannalta tärkeiden muutosten kannall, Laakkonen sanoo.