Tulli kertoo takavarikoineensa toukokuussa Helsingissä yli 4 000 Subutex-huumelääketablettia, joiden arvo katukaupassa olisi ollut noin 160 000 euroa.

Kahden miehen epäillään salakuljettaneen Subutex-tabletit Ranskasta ja Unkarista Viron kautta Suomeen.

Lisäksi miesten epäillään tuoneen Suomeen tammikuussa noin 2 000 Subutex-tablettia. Tämä erä on päätynyt levitykseen Suomessa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Tulli on tutkinut kokonaisuutta törkeänä huumausainerikoksena. Esitutkinnan aikana Suomessa on vangittu kaksi ihmistä. Heistä toinen on Romanian ja toinen Unkarin kansalainen.