Irak on lähettänyt suomalaisia Isis-lapsia pois maasta, kertoo maan ulkoministeriö

Ministeriön mukaan maasta on karkotettu yli 470 lasta, joilla on eri maiden kansalaisuuksia. Suomen kansalaisten lisäksi joukossa on muun muassa Venäjän, Ranskan ja Saksan kansalaisia.

Asiasta kertoi aikaisemmin Helsingin Sanomat.

Mainos alkaa

Mainos päättyy