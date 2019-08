Syyttäjä valitti Helsingin poliisin tietolähdetoimintaa koskevassa jutussa – käräjillä poliisijohdon syytteet kaatuivat

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen kertoo jättäneensä tänään Helsingin käräjäoikeuteen valituksen tuomiosta Helsingin poliisin tietolähdetoiminnan epäselvyyksiä koskevassa jutussa.

Virkarikoksista syytettynä oli korkeaa poliisijohtoa. Käräjäoikeus hylkäsi aiemmin kaikkien kahdeksan syytetyn syytteet.

– Kyseessä on yhteiskunnallisesti merkittävä virkarikosasia, koska se liittyy poliisin salaiseen tiedonhankintaan, jossa esimiesvalvonnan rooli on korostunut. Asian selvittämisintressi on suuri, mistä syystä sen saattaminen myös hovioikeuden arvioitavaksi on tarpeen, valtakunnansyyttäjänviraston tiedotteessa sanotaan.

Käräjäoikeus totesi, että Helsingin poliisissa kyllä laiminlyötiin vuosina 2008–2013 tietolähdetoimintaa koskevia säännöksiä. Kenenkään ei kuitenkaan katsottu syyllistyneen rikokseen, koska tietolähteiden rekisteröimiseen ja käytön kirjaamiseen ei syytteiden tekoaikana ollut olemassa lain mukaista menettelytapaa.

Käräjäoikeuden mukaan poliisin olisi pitänyt perustaa tietolähteiden rekisteröintiä varten valtakunnallinen tietolähderekisteri. Tällaista rekisteriä ei kuitenkaan perustettu ennen vuotta 2018. Valtakunnallisen rekisterin perustamisen laiminlyönnistä ketään vastaajista ei syytetty.

Syyttäjä tarvitsee asiassa jatkokäsittelyluvan hovioikeudelta.

Aarnion lisäksi syytteessä hänen alaisiaan ja pomojaan

Jutussa oli syytettynä muun muassa Helsingin huumepoliisin silloinen päällikkö Jari Aarnio, joka poisti poliisin käyttämät tietolähteet pois poliisin rekisteristä viime vuosikymmenen vaihteessa, eikä uusia rekisteröity vuosiin. Aarnio sanoi toimineensa voimassa olleen lain puitteissa ja kertoi poistaneensa merkinnät siksi, että tietolähteet vaativat poistamista.

Aarnion lisäksi syytettyinä jutussa olivat Helsingin ex-poliisikomentaja Jukka Riikonen, KRP:n päällikkö Robin Lardot, poliisipäällikkö Lasse Aapio, ex-poliisiylijohtaja Mikko Paatero, Poliisihallituksen poliisiylitarkastaja ja Aarnion alaisena toiminut rikostarkastaja Petri Rainiala ja rikosylikonstaapelina toiminut Aarnion alainen.

Syytetyt katsoivat, että poliisin vinkkimiesten käyttöä koskevat ohjeet ja määräykset olivat 2010-luvun taitteessa epätäsmällisiä, tulkinnanvaraisia ja jatkuvan muutoksen alla.

Valvomaton tietolähdetoiminta mahdollistaa väärinkäytön

Poliisin tietolähteiden rekisteröinti on tärkeää muun muassa valvonnan takia. Valvonnalla voidaan pitää huolta esimerkiksi sitä, etteivät poliisit katso vinkkaajiensa tekemiä rikoksia läpi sormien.

Toisaalta poliisin tietolähteeksi paljastuminen voi vaarantaa lähteen turvallisuuden. Lähde voisi paljastua esimerkiksi, jos joku pääsee näkemään poliisin tietolähderekisterin tietoja.

Syyttäjien mukaan tietolähdetoimintaa on voinut myös käyttää rikolliseen toiminnan piilottamiseen.