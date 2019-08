Venäjän presidentti Putin vierailee tänään Helsingissä – keskusteluissa noussevat esille Ukrainan tilanne ja Moskovan mielenosoitukset

Venäjän presidentti Vladimir Putin vierailee tänään Helsingissä ja tapaa presidentti Sauli Niinistön. Työvierailun merkeissä presidentit keskustelevat maiden kahdenvälisistä suhteista ja ajankohtaisista kansainvälisistä kysymyksistä.

Etukäteen on arvioitu, että puheenaiheita ovat todennäköisesti Ukrainan tilanne sekä Venäjän ajankohtaiset tapahtumat, kuten Moskovan mielenosoitukset ja Arkangelin räjähdys- ja säteilyonnettomuus.

Suurlähettiläspäiville osallistunut presidentti Niinistö kommentoi tiistaina, että Suomella ja Venäjällä ei ole erityisiä ongelmia ratkottavanaan kahdenvälisissä suhteissa. Niinistö uskoo, että esille nousevat myös Venäjän ajankohtaiset tapahtumat, kuten Moskovan mielenosoitukset ja Arkangelin räjähdys- ja säteilyonnettomuus.

– Vakava tilanne herättää vakavia ajatuksia, Niinistö kommentoi Moskovan mielenosoituksia.

Ainakin neljä mielenosoitusta

Putinin vierailu vaikuttaa pääkaupunkiseudun liikenteeseen. Katkoksia liikenteeseen on luvassa Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Helsingin keskustan välisillä väylillä. Helsingin keskustassa on useita poikkeusjärjestelyjä, esimerkiksi Mannerheimintiellä ja Presidentinlinnan ympäristössä rajoitetaan liikennettä. Kauppatori on suljettu koko päivän.

Helsingin poliisista kerrottiin tiistaina, että poliisi on varautunut ainakin neljään mielenosoitukseen. Kuhunkin kokoontumiseen poliisi odottaa muutamia kymmeniä osallistujia.

Poliisi ei eritellyt koolle kutsuneita järjestöjä, mutta ainakin Amnesty International, Vapaa Venäjä -verkosto ja Kokoomusnuoret kerääntyvät Helsingin keskustaan.