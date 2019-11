Yli sadan paikallislehden näköislehdet voi lukea viikonloppuna maksutta netissä postilakon vuoksi

Yli sata paikallislehteä avaa viikonloppuna näköislehtensä maksutta luettavaksi postilakon vuoksi, kertoo Sanomalehtien Liitto.

Avoinna olevien näköislehtien luettelo löytyy Sanomalehtien Liiton nettisivuilta.

– Suomalaisilla on nyt ainutlaatuinen tilaisuus tutustua elämään eri puolilla Suomea yli sadan paikallislehden kautta, Sanomalehtien Liiton järjestöpäällikkö Ilona Hannikainen kommentoi tiedotteessa.

Lakko vaikeuttaa Postin perusjakelussa olevien lehtien toimituksia. Suurin osa paikallislehdistä saadaan kuitenkin toimitettua tilaajille, koska lakko ei vaikuta varhaisjakeluun.

Liiton mukaan printtilehtiä voi lakon aikana noutaa esimerkiksi toimituksista tai noutopisteistä. Lehtiä myös kuljetetaan tilaajille talkoovoimin.

– On ihailtavaa, miten aktiivisesti ja kekseliäästi paikallislehdissä on tartuttu toimeen tässä poikkeustilanteessa. Halu palvella asiakkaita on suuri, Hannikainen kehuu.