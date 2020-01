Lahteen saapui viime vuonna kansainvälisestikin katsottuna poikkeuksellisen suuri ekstaasisatsi – nyt KRP kertoo, että 150 000 tabletin järjestelystä epäillään joukkoa United Brotherhoodin jäseniä

Keskusrikospoliisi (KRP) kertoo selvittäneensä Lahdessa viime vuonna takavarikoidun poikkeuksellisen suuren ekstaasitakavarikon taustoja. Tutkinnanjohtaja Kimmo Sainion mukaan 150 000 ekstaasitabletin järjestelystä Suomeen epäillään rikollisjärjestön United Brotherhoodin jäseniä.

Aiemmassa tutkinnassa saatiin selvitettyä, että huumeet tulivat Ruotsista Tornion kautta Lahteen kuorma-auton kyydissä ja että ne vastaanotti UB:n jäsen. Tässä tutkinnassa ei kuitenkaan selvinnyt, miten järjestely tapahtui tai kuka huumeet junaili Suomeen.

Sainion mukaan järjestelyorganisaation jäljille päästiin sittemmin järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvässä laajassa tutkinnassa, jonka KRP on pian siirtämässä syyttäjälle syyteharkintaan. Kokonaisuudessa on tutkittu muun muassa rikollisjärjestö United Brotherhoodin johtajana pidetyn miehen rikosepäilyjä.

– Meidän esitutkinnassamme on selvinnyt ekstaasijutun järjestelyorganisaatiosta henkilöitä, Sainio sanoo STT:lle.

Hänen mukaansa ekstaasin järjestelystä epäillään viittä United Brotherhoodin jäsentä. Epäillyt ovat jengin Lahden- ja Helsingin-osastoista. Heistä kaksi on tutkintavankina. UB:n johtajaa ei epäillä asiassa.

Juttuun liittyy myös kuudes epäilty, joka ei kuulu rikollisjärjestöön. Poliisi epäilee, että hän olisi ollut yksi huumeiden saajista, jos niitä ei olisi takavarikoitu.

Sainio sanoo, ettei voi tarkemmin kommentoida, miten järjestelyn osuus Lahden jutussa selvisi.

– Kun on käyty tarkemmin läpi materiaalia ja tapahtumia, iso kuva on auennut paremmin. Tämä on selvinnyt ihan puhtaasti poliisin esitutkinnan ansiosta, mutta en halua yksilöidä sen tarkemmin, että miten, Sainio sanoo.

Viisi laatikollista ekstaasia luovutettiin uimarannan parkkipaikalla

Lahdessa takavarikoidut 150 000 ekstaasitablettia löytyivät kolmekymppisen miehen hallusta viime vuoden helmikuussa. Mies otettiin kiinni sen jälkeen, kun hän oli hakenut viiteen pahvilaatikkoon pakatut huumeet autollaan lahtelaisen uimarannan parkkipaikalta ja kantanut ne toisen miehen kanssa asuntoonsa.

Ensimmäisessä tutkinnassa selvinneitä asioita alettiin käsitellä tässä kuussa Itä-Suomen hovioikeudessa. Käräjäoikeus totesi aiemmin, että huumeet vastaanottanut kolmekymppinen mies toimi rikollisryhmä United Brotherhoodin jäsenenä ja teki rikokset ryhmän lukuun. Käräjäoikeuden mukaan ekstaasitakavarikko oli kansainvälisestikin katsottuna erittäin suuri.

Miehelle tuomittiin käräjillä kahdesta törkeästä huumausainerikoksesta ja täytäntöön pantavasta ehdollisesta vankeusrangaistuksesta yhteensä kahdeksan ja puolen vuoden vankeusrangaistus. Syyttäjä pitää rangaistusta liian lievänä ja vaatii miehelle hovissa vähintään 11 vuoden ja seitsemän kuukauden rangaistusta.

Rangaistusta vaaditaan hovissa myös kahdelle muulle, joiden syytteet käräjäoikeus hylkäsi. Syyttäjän mukaan laatikot Suomeen kuljettanut ja ne parkkipaikalla luovuttanut mies oli tietoinen lastin sisällöstä.

Kuljettajalle syyttäjä vaatii vähintään kahdeksan vuoden vankeusrangaistusta. Huumelaatikoiden kantamisessa auttaneelle miehelle syyttäjä vaatii puolentoista vuoden ehdollista vankeutta.