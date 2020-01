Yön uutiskooste: Tänään tammikuu näyttää vaihteeksi talvelta, Volkswagenille Kanadassa miljoonasakot päästöhuijauksesta

Laaturyhmäksi kutsuttu kuusihenkinen joukko julkistaa tänään raporttinsa. Ryhmän puheenjohtajana toimii geriatrian emeritusprofessori Jaakko Valvanne.

Esperin mukaan ryhmä on perehtynyt yhtiön toimintaan muun muassa tekemällä lukuisia käyntejä satunnaisesti valittuihin Esperin hoivakoteihin.

Mustikka kavahtaa lumetonta pakkassäätä, puolukka kestää paremmin

Eteläisen ja keskisen Suomen liki lumeton talvi on heikentänyt mustikan satonäkymiä ensi kesänä. Luonnonvarakeskuksen mukaan mustikan talvehtiminen edellyttäisi lumipeitettä. Kaikkein haitallisinta on, jos lumettomana aikana tulee kovia pakkasia.

Marjasatoon tosin vaikuttavat monet muutkin asiat. Jos kukinta ja pölytys onnistuvat hyvin, ne korvaavat talven menetyksiä, Luonnonvarakeskuksesta kerrotaan.

Puolukka kestää lumettomuutta selvästi mustikkaa paremmin.

Tänään tammikuu näyttää vaihteeksi talvelta: lähes koko maahan lunta ja pakkasta

Torstaina lähes koko Suomeen on luvassa lunta ja pakkasta, kertoo Ilmatieteen laitos.

Päivä valkenee pakkassäässä. Puoliltapäivin alkaen Suomen yli liikkuu lumisadealue, joka tuo lunta lähes koko maahan maan lounaiskulmaa lukuun ottamatta. Muualla maan etelä- ja keskiosassa lunta kertyy yhdestä neljään senttiä ja pohjoisosassa viitisen senttiä. Sateet väistyvät idässäkin yöhön mennessä, ja päivän aikana pakkanen lauhtuu.

Meteorologi varoittaa ajokelistä, joka on lumisateen vuoksi huono monin paikoin.

Volkswagenille Kanadassa miljoonasakot päästöhuijauksesta

Kanadassa torontolainen tuomioistuin on määrännyt autovalmistaja Volkswagenille 196,5 miljoonan Kanadan dollarin sakon päästöhuijausskandaaliin liittyvässä oikeuskäsittelyssä. Euroissa sakon summa on noin 135 miljoonaa.

Volkswagen oli myöntänyt huijanneensa päästömittauksissa ja päässyt korvaussummasta sopuun yhtiön oikeuteen haastaneen Kanadan hallinnon kanssa. Valtio syytti autovalmistajaa lukuisista ympäristölakirikkomuksista.

Kyse on vuonna 2015 paljastuneesta dieselgate-skandaalista, jossa Volkswagen myönsi huijanneensa dieselautojen päästömittauksissa. (Lähde: AFP)

WHO pohtii Kiinan viruksen julistamista kansainväliseksi terveysuhaksi

Maailman terveysjärjestö WHO arvioi jälleen tänään, pitäisikö Kiinan koronavirus julistaa kansainväliseksi terveysuhaksi.

WHO:n hätäkomitea keskusteli asiasta pitkään keskiviikkona ja päätyi lopulta olemaan tekemättä julistusta. Komitean äänestyksessä asiasta äänet jakaantuivat tasan.

Järjestön pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoi, että päätöstä julistuksen tekemisestä ei tehdä kevyin perustein.

Virus on tappanut Kiinassa ainakin 17 ihmistä, ja noin 450 on saanut tartunnan. Virusta on havaittu myös muutamissa maissa Kiinan ulkopuolella, mikä on lisännyt pelkoja sen leviämisestä. (Lähde: AFP)

Italian Viiden tähden liikkeen johtaja Di Maio erosi

Italian toisen hallituspuolueen Viiden tähden liikkeen puheenjohtaja Luigi di Maio on eronnut tehtävästään. Di Maio ilmoitti erostaan keskiviikkona, mutta hänen odotetaan jatkavan Italian ulkoministerinä.

Di Maio on toiminut Viiden tähden liikkeen johtajana vuodesta 2017. Hän johti populistipuolueen maaliskuun 2018 vaaleissa Italian suurimmaksi puolueeksi. Sen jälkeen puolue on ollut koalitiohallituksissa ensin laitaoikeistolaisen Legan ja viime syyskuusta lähtien keskustavasemmistolaisen Demokraattisen puolueen kanssa.

Viiden tähden liikkeen suosio on heikentynyt selkeästi sen hallitustaipaleen aikana. Di Maion eron pelätään horjuttavan pääministeri Giuseppe Conten hallitusta. (Lähde: AFP)

USA vaatii Libanonin uutta hallitusta vastaamaan mielenosoittajien vaatimuksiin

Yhdysvallat peräänkuuluttaa Libanonin uudelta hallitukselta merkittäviä konkreettisia uudistuksia, jotta talouskriisin kanssa painiva maa pääsisi taas jaloilleen. Ulkoministeri Mike Pompeo vaatii uutta hallitusta vastaamaan Libanonin mielenosoittajien vaatimuksiin.

Pääministeri Hassan Diabin hallitus nimitettiin aiemmin tällä viikolla ja se piti ensimmäisen kokouksensa keskiviikkona. Diab kuvaili Libanonin tilannetta katastrofaaliseksi.

Edellinen hallitus erosi marraskuussa suurten mielenosoitusten seurauksena. Lokakuussa alkaneet mielenosoitukset jatkuvat edelleen.

Diab on kuvaillut hallitustaan teknokraattiseksi ja sanonut pyrkivänsä vastaamaan mielenosoittajien vaatimuksiin. (Lähde: AFP)

Valtioiden johtajat muistelevat holokaustia Jerusalemissa, Sauli Niinistö paikalla

Israelissa kymmenien valtioiden johtajat osallistuvat tänään juutalaisten toisen maailmansodan aikaisen kansanmurhan eli holokaustin muistotilaisuuteen. Yad Vashem -muistokeskuksessa Jerusalemissa ovat paikalla muun muassa Venäjän presidentti Vladimir Putin, Ranskan presidentti Emmanuel Macron sekä Yhdysvaltain varapresidentti Mike Pence.

Suomea tilaisuudessa edustaa presidentti Sauli Niinistö.

Tilaisuus järjestetään Auschwitzin keskitysleirin vapauttamisen johdosta. Siitä tulee kuluneeksi ensi maanantaina 75 vuotta. Tuolloin pidetään erillinen muistotilaisuus myös leirin sijaintipaikalla Puolassa. (Lähde: AFP)

Haagin tuomioistuimelta tulossa päätös Myanmarin rohingya-muslimeista

Haagin kansainvälinen tuomioistuin (ICJ) antaa tänään odotetun välipäätöksen Myanmaria vastaan nostetussa kanteessa. Sen mukaan Myanmar on rikkonut rohingya-muslimien kohtelulla YK-sopimusta kansanmurhan estämisestä.

Länsiafrikkalaisen Gambian jättämässä kanteessa tuomioistuimelta perätään väliaikaisia toimia kansanmurhan jatkumisen estämiseksi ennen mahdollista lopullista päätöstä asiassa. Tuomioistuimen on myös päätettävä, ottaako se ylipäänsä Myanmarin tapausta varsinaiseen käsittelyyn.

Kanne on sikäli harvinainen, että siinä yksi valtio syyttää toista asiassa, jossa se ei itse ole suoraan osapuoli. (Lähde: AFP)

Teemu Pukille kauden yhdestoista maali, mutta Norwich pettyi silti

Teemu Pukki sai meriittilistalleen jälleen yhden rangaistuspotkumaalin, mutta se ei riittänyt nostamaan Norwich Cityä voittoon jalkapallon Englannin Valioliigassa. Norwich hävisi Tottenhamille vieraissa 1–2 , mikä oli sarjapaikastaan taistelevalle Norwichille selvä pettymys.

Pukin tasoitusmaali syntyi ottelun 70. minuutilla. Tottenhamin maalintekijöinä loistivat Dele Alli ja Son Heung-min.