Wahlroos Ylellä: "Jos hyväksymme kaikki ammattiyhdistysliikkeen vaatimukset, täältä lähtee työpaikkoja ja paljon"

Metsäteollisuuden alkamassa oleva kahden viikon lakko ei ole "erityisen viisasta" toimintaa, arvioi metsäyhtiö UPM:n hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos.

– Kysehän on asioista, jotka osin ovat jääneet hiertämään kantapäätä, kuten nämä niin kutsutut kiky-tunnit, Wahlroos kommentoi työmarkkinaneuvotteluiden tilannetta Ylen Ykkösaamussa lauantaina aamupäivällä.

Kilpailukykysopimuksella pidennettiin työaikaa 24 tunnilla viime vaalikaudella Suomen kilpailukyvyn parantamiseksi. Käynnissä olevalla työehtosopimusneuvotteluiden kierroksella palkansaajajärjestöt ovat vaatineet niiden poistamista. Tunnit poistuivat esimerkiksi vientialalla olennaisesta Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden välisestä työehtosopimuksesta, jonka piirissä on lähes 100 000 työntekijää.

Kiky-tunneista luopumista on vaatinut myös paperi- ja selluteollisuuden työntekijäjärjestö Paperiliitto. Työnantajia edustava Metsäteollisuus ei ole suostunut vaatimukseen. Neuvottelut eivät ole johtaneet tulokseen, ja Paperiliitto on aloittamassa kahden viikon lakon viikonvaihteessa. Lakonuhkaa soviteltiin valtakunnansovittelijan toimistossa viimeksi perjantaina, ja sovittelua on tarkoitus jatkaa sunnuntaina.

Wahlroos sanoo toivovansa, että kiky-tunneista voisi puhua "rauhallisen rationaalisesti".

– Jos hyväksymme kaikki ammattiyhdistysliikkeen vaatimukset, niin täältä lähtee työpaikkoja ja niitä lähtee paljon. Se merkitsee käytännössä sitä, että seuraavat kaksi tai kolme paperikonetta, jotka menevät Euroopassa kiinni suomalaisilta yhtiöiltä, menevät kiinni Suomessa.

Wahlroosin mukaan alalla ei ole yhtä yhtenäistä palkankorotusvaraa, vaan eri alueiden paperikoneet kilpailevat kannattavuudesta keskenään.