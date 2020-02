Kaksi uutta koronavirukselle altistunutta löytyi Lapissa

Lapin keskussairaala on onnistunut tavoittamaan kaksi koronavirukselle altistunutta henkilöä lisää, kertoo infektioylilääkäri Markku Broas Lapin sairaanhoitopiiristä. Heidät on määrä ohjata karanteeniin joko sairaalassa tai muualla. Toinen altistuneista on tavoitettu Ivalosta ja toinen Rovaniemeltä.

Altistuneet ovat osallistuneet samaan matkailutapahtumaan kuin tartunnan saanut kiinalaisnainen, joka on parhaillaan hoidettavana Lapin keskussairaalassa. Tapahtumaan oli mahdollista ilmoittautua etunimellä tai nimimerkillä, joten useiden henkilöllisyydestä on ollut vaikea saada varmuutta. Kymmentä henkilöä etsitään vielä. Broasin mukaan on mahdollista, että osa heistä on jo palannut kotimaihinsa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ottaa yhteyttä näiden maiden viranomaisiin. Mainos alkaa Mainos päättyy Terveysviranomaiset ovat etsineet kaikkiaan 24:ää henkilöä, jotka olivat tartunnan saaneen naisen kanssa matkailutapahtumassa. Heistä 12 onnistuttiin löytämään jo perjantaihin alkuiltaan mennessä. Koronavirustartunnan saanut nainen voi Broasin mukaan hyvin. Alkuviikolla hänestä otetaan mahdollisesti näytteitä, ja myös hänen vointiaan tarkkaillaan. Kun toipuminen on varmistunut, nainen pääsee pois eristyksestä. Broasin mukaan muita koronavirustartunnan saaneita tai tartuntaepäilyjä ei tällä hetkellä ole Suomessa tiedossa.