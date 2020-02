Myrsky riepottelee sekä maalla että merellä – roudan vähäisyyden vuoksi puut saattavat kaatua myrskyssä normaalia herkemmin

Tänään ja ensi yönä on syytä varautua sähkökatkoihin ja voimakkaaseen tuuleen suurimmassa osassa maata. Illan ja maanantaiaamupäivän välillä tuuli voimistuu lähes kaikilla merialueilla paikoin myrskylukemiin, varoittaa Ilmatieteen laitos. Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Uudellamaalla on voimassa tulvavaroitus.

Kovan tuulen varoitus on voimassa suurimmassa osassa Suomea. Maa-alueilla tuuli on voimakasta puuskissa Etelä-Lapista etelään olevalla alueella. Pahimmillaan tuuli puhaltaa 20–25 metriä sekunnissa. Myrskytuuli puhaltaa, kun kymmenen minuutin keskituuleksi on mitattu vähintään 21 metriä sekunnissa.

Näin kovat tuulet katkovat puita ja vaurioittavat heikkoja rakennuksia. Eteläisessä ja keskisessä Suomessa puut saattavat kaatua herkemmin kuin vastaavassa myrskyssä muutoin, koska routaa on nyt tavallista vähemmän.

Tuuli on illasta alkaen vaarallisen voimakasta Pohjanmaalla, jossa tuulen nopeus nousee puuskissa 25 metriin sekunnissa. Voimakkaimmat myrskypuuskat ovat odotettavissa ensi yönä Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Aamuyöllä ja aamulla myrsky yltyy myös Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Lapin alueella.

Lisäksi tänään sataa runsaasti. Lapissa sade tulee suurimmaksi osaksi lumena, maan etelä- ja keskiosissa vetenä.

Länsi-Suomen merivartiosto pyytää Twitterissä ihmisiä huomioimaan poikkeukselliset olosuhteet merellä ja jäällä liikkuessa.

– Perämerellä meriveden korkeus voi nousta pahimmillaan yli kahden metrin poikkeuksellisen huonon sääolosuhteen vuoksi, Länsi-Suomen merivartiosto tviittaa.

Ajokeli erittäin huono osassa maata

Ilmatieteen laitos varoittaa myös, että ajokeli on tänään osassa maata erittäin huono ja myös jalankulkuväylät ovat osassa maata erittäin liukkaita.

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Juha Jantunen sanoo, että sää on suorastaan syksyisen oloinen eikä aurinko pääse paistamaan oikeastaan missään päin Suomea.

Alkavalla viikolla sateet tulevat pääosin kuuroina, ja torstaina aurinko saattaa paistaa.

Talven tuloa koko Suomeen saadaan kuitenkin vielä odotella.

– Siellä missä ei ole lunta, ei ole sitä tulossakaan, Jantunen sanoo.