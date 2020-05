Miljoonia euroja jää lahjoittamatta koronan vuoksi – avustusjärjestöt suunnittelevat yhdessä, miten feissarit voivat palata katukuvaan

Koronakriisi vaikuttaa myös hyväntekeväisyysjärjestöjen toimintaan. Alan kattojärjestön Vastuullisen lahjoittamisen eli VaLa ry:n teettämän kyselyn mukaan järjestöiltä jää saamatta jopa kymmeniä miljoonia euroja tänä vuonna.

Kun julkinen keskustelu koskee pääosin koronavirusepidemiaa, kansalaisjärjestöt ja niiden välittämän avun tarve on jäänyt pienemmälle huomiolle.



VaLa ry:n teettämän kyselyn mukaan suuri osa järjestöistä on huomannut, että lahjoituksia tulee nyt vähemmän. Tulot jäävät alle järjestöjen budjettien, joten toimintoja on jouduttu supistamaan ja ihmisiä lomauttamaan.

Kuukausilahjoittajilta rahaa tulee säännöllisesti, mutta poikkeusolojen takia useita varainkeruutapahtumia on peruttu. Lisäksi kasvokkain tapahtuvia henkilökohtaisia yhteydenottoja eli niin sanottua feissaamista on vähennetty.

– Koronaepidemia ei ole vähentänyt kuukausilahjoittajien määrää, meillä kummit ja lahjoittajat ovat erittäin sitoutuneita auttamiseen. Jos epidemia pitkittyy, tilanne voi muuttua, toteaa Planin varainhankinnan johtaja Nora Huhta.

Plan on keskittynyt erityisesti kehitysmaiden tyttöjen auttamiseen.

– Uusia lahjoittajia on nyt vaikea saada. Katuvarainhankinta eli feissaus on nyt täysin pysähdyksissä, hän toteaa.



Osa järjestöistä aloittaa feissauksen näillä näkymin kesäkuussa. Nora Huhdan mukaan Planissa ajankohdasta ei ole vielä päätetty.

Järjestöissä on todettu, että sekä feissareiden että kohdattavien ihmisten turvallisuus on tärkeää. Siksi päätöksiä toiminnan aloittamisesta tehdään harkitusti.

Mallia kasvokkain tapahtuviin kohtaamisiin saatetaan ottaa Norjasta, jossa feissaus on jo ehditty aloittaa. Asiasta on keskusteltu yhteistyössä vastaavaa varainhankintaa tekevien järjestöjen kanssa.

– Työtä tehdään rajoitusten mukaisesti. Feissarit eivät lähesty vanhempia ihmisiä lainkaan. Kauppakeskuksiin voi tulla pisteitä, joissa ihmiset voivat itse lähestyä feissaria turvaväliä noudattaen, Nora Huhta luettelee.

– Kadulla yhteydenotot tehdään välimatkan päästä. Maksutapoihin kehitetään ratkaisuja, jossa kuukausilahjoitussitoumuksen voi tehdä omalta kännykältä.

Norjassa tätä on jo harjoiteltu, ja siellä vastaanotto on ollut positiivinen.



Nyt myös yritykset ovat tiukoilla, mutta silti niiltäkin riittää rahaa myös hyväntekeväisyyteen.

– Me Planissa olemme saaneet jopa uusia kumppanuuksia. Lähestymme yrityksiä varovaisemmin kuin ennen, Huhta kertoo.

Testamenttilahjoitukset ovat merkittävä tuen muoto järjestöille, mutta nyt niitä ei pyydetä ihmisiltä. Testamenttilahjoitusten tekemisestä kysytään kuitenkin nyt aikaisempaa enemmän.

– Järjestöt ovat ei-voittoa tuottavia, eli niillä ei edes voi olla mitään puskurivaroja pahan päivän varalle.

Pia Tornikoski

Yksi trendi lahjoituksissa näkyy: kertalahjoitusten määrä on talouden kriisistä huolimatta kasvanut.

– Ihmiset ymmärtävät hädän. Se osuu nyt erityisesti kehittyvien maiden lapsiin. He eivät ehkä kuole koronaan mutta kärsivät muuten sen seurauksista, Huhta huomauttaa.

– Korona vaikuttaa tyttöjen elämään esimerkiksi siten, että he eivät pääse kouluun. Kun tytöt jäävät ilman suojelua, heihin kohdistuva väkivalta ja hyväksikäyttö kasvaa ja lapsiavioliitot yleistyvät.

Planissa tilanteeseen on reagoitu nopeasti. Kohdemaissa hankkeita on muokattu niin, että ne tukevat myös toimia koronaa vastaan.

– Pyrimme tukemaan koulutusta ja myös itse koulujen toimintaa yhdessä paikallisten viranomaisten kanssa. Opetamme hygieniaa ja tiedotamme siitä niin, että tieto tavoittaa myös aivan syrjäisimmät seudut. Lisäksi mahdollistamme käsien pesua, Huhta kertoo.



Kotimaisten lahjoituskohteiden suosio näkyy trendinä ja etenkin nyt korona-aikana. Taloustutkimuksen hyväntekeväisyysraportti valmistui vain muutama viikko sitten, ja sen mukaan tunnetuin kohde kotimaassa on Syöpäsäätiön Roosa nauha.

– Se on onnistunut hyvin markkinoinnissaan, mutta muutenkin sairauden ja niiden hoitomenetelmien kehittyminen on lahjoituksissa kärjessä, VaLa ry:n pääsihteeri Pia Tornikoski kertoo.

Hänen mukaansa suomalaiset lahjoittavat yhä enemmän myös luonnon- ja ilmastonsuojeluun, myös korona-aikana.

– Pandemia on globaali. Se on ehkä saanut ihmiset ajattelemaan, että lahjoittamalla voisi vaikuttaa omaan ajatukseen tulevaisuudesta, Tornikoski miettii.

Kotimaan kohteista erityisesti SOS-lapsikylä on reagoinut lasten tilanteeseen koronakriisin keskellä nopeasti, ja sen ovat löytäneet myös lahjoittajat.

Järjestön Apuu-chatti toimii lahjoitusvaroin. Se auttaa olonsa turvattomaksi tuntevia alakouluikäisiä. Vappuna avattuun chattiin tuli hetkessä satoja yhteydenottoja. Lasten suurimpana huolenaiheena ovat olleet kaverisuhteet, omat pelot ja huoli läheisistä.



Vastuullisen lahjoittamisen kattojärjestö VaLa ry on myös tuonut esiin huolen lahjoitusvarojen riittämisestä.

– Järjestöt ovat ei-voittoa tuottavia, eli niillä ei edes voi olla mitään puskurivaroja pahan päivän varalle, toisin kuin esimerkiksi yrityksillä.

– Järjestökenttä on kuitenkin jäänyt välistä julkisten tukien jaossa, Tornikoski huomauttaa.

Järjestöt ovatkin täysin riippuvaisia siitä, haluavatko yksityiset ihmiset ja yritykset tukea niitä.