Hammaslääkäri Ömer Acar, 31, sai jo lapsuudessa taloustiedon oppitunnin – "Isä otti setelit käteensä ja näytti konkreettisesti, mitä niille tapahtuu"

Hammaslääkäri Ömer Acarilla , 31, on periaate: hän pyrkii toteuttamaan unelmansa mahdollisimman nopeasti.

– Kuten tämä koronakevät on osoittanut, ei kannata jäädä odottamaan. Jotain niin yllättävää voi tapahtua, ettei unelman toteuttaminen enää sen jälkeen ole mahdollista, hän sanoo.

Siksi hän muun muassa rakennuttaa parhaillaan itselleen ja puolisolleen mökkiä Inariin.

Acar sanoo ymmärtävänsä, että hänelle unelmien toteuttaminen on helpompaa kuin monelle muulle. Hän on ammattinsa ja yrittäjyytensä vuoksi erittäin hyvätuloinen, etenkin kolmekymppiseksi.

– Mutta en minä mikään Cheek ole, hän naurahtaa.

Vaikkei rikas räppäri olekaan, Acar on viime vuosina pystynyt tekemään mieleisiään ratkaisuja murehtimatta rahojen riittämistä.

Tämä ei tarkoita, etteikö hän harkitsisi ostoksiaan.

– Jos yhtään epäilen, ettei talouteni kestä jotakin hankintaa, jätän sen ostamatta, hän sanoo.

Miten hyvät ansiot näkyvät Acarin elämässä? Kysytään sitä kohta.

Acarin perhe on Turkin kurdeja. Perhe muutti Suomeen vuonna 1990, jolloin lapsia oli vain kaksi, Ömer ja hänen isoveljensä. Sen jälkeen sisaruksia syntyi vielä viisi.

Acarin isä yritti etsiä rakennusalan töitä, mutta Suomessa oli lama eikä töitä löytynyt. Isä päätyi ravintola-alalle ja perusti vaimonsa kanssa vuonna 1996 pitserian Kouvolaan. He omistavat vieläkin pienen ravintolan, vaikkeivät enää itse olekaan siellä töissä.

– Lapsena olin paljon apuna ravintolassa, sillä se oli minusta kivaa. Työnteko sekoittui perhe-elämään. Näin läheltä, mistä rahaa tulee ja mihin se menee, Acar kertoo.

Joskus poika äimisteli isälleen, miten paljon seteleitä kassakoneessa päivän päätteeksi oli.

– Silloin isä otti setelit käteensä ja näytti konkreettisesti, mitä niille tapahtuu: tämä osa rahasta menee tukkuun, tämä veroihin, tämä pankkilainan hoitamisen, tämä vuokraan – ja vain osa jää perheelle.

Ömer Acar ymmärsi, että se siivu kassavirrasta, jonka voi käyttää vaikkapa huvituksiin, on yllättävän ohut.

Tämä oli ehkä paras taloustiedon oppitunti, jonka hän on koskaan on saanut.

Liiketoiminta kiinnosti Acaria jo teininä, samoin videopelit. Hän alkoi ostaa ulkomailta videopelejä ja myydä niitä pienellä voitolla Suomeen. Näin hän sai ensikosketuksen itse tienattuun rahaan.

Yhtenä suurena kiinnostuksen kohteena oli – ja on – valokuvaus. Acar perusti jo 19-vuotiaana toiminimen, jonka yritysmuoto vaihtui osakeyhtiöksi pari vuotta myöhemmin.

Hän kuvaa edelleen aktiivisesti. Tällä hetkellä hän on erityisen kiinnostunut luonnosta ja suurpedoista.

Acarin lapsuudenkodissa puhuttiin avoimesti rahasta. Koska perhe oli iso, kaikkea ei voinut saada.

– Ymmärsin sen oikein hyvin, Acar toteaa.

Välttämättömään oli kuitenkin aina varaa. Hän ei ole joutunut murehtimaan sitä, riittävätkö rahat vai eivät, onpa sitten ollut kyse lapsuudesta tai armeija- ja opiskeluajoista.

– Tulotasoni on vaihdellut paljon, mutta olen osannut jyvittää rahat niin, että ne riittävät. Siitä olen oikeasti aika ylpeä, sillä se ei ole itsestäänselvyys.

Acar valmistui hammaslääkäriksi Helsingin yliopistosta kaksi vuotta sitten. Silloin hän oli jo perustanut yhtiökumppaninsa kanssa Kouvolaan yksityisen Suu ja hammas -nimisen klinikan.

Hän on perheensä lapsista ainoa, joka on hankkinut yliopistokoulutuksen.

Acarin bruttotulot hammaslääkärinä ovat 6000–8000 euroa kuukaudessa. Hän saa tuloja myös valokuvausalan yrityksestään ja sijoituksistaan.

Miten hyvä tulotaso näkyy Acarin arjessa?

Ömer Acar tähyää luottavaisena tulevaisuuteen, sillä hänen tähänastiset suunnitelmansa ovat toteutuneet aikataulussa.

– Onpa muuten vaikea kysymys, hän sanoo pienen tauon jälkeen.

No, ainakin hän voi asua kuten haluaa eli mieleiseksi remontoidussa kerrostaloasunnossa. Eikä hänen tarvitse aina laittaa ruokaa, vaan hän voi halutessaan käydä ulkona syömässä.

Raha mahdollistaa sen, että hän voi keskittyä täysillä työhönsä ja yritystoimintaansa.

– Kun teen töitä, vaihdan käytännössä vapaa-aikaa rahaan. Sen jälkeen voin vaihtaa joissakin tilanteissa rahaa vapaa-aikaan, hän muotoilee.

Inarissa päämökki valmistuu tulevana kesänä. Saunarakennus on ollut valmis jo jonkin aikaa.

– Siellä on saunottu jo monta kertaa.

Acarin piti lähteä tänä keväänä kuvaamaan jääkarhuja Huippuvuorille. Matka jäi kuitenkin koronan jalkoihin.

Siinä seuraava unelma toteutettavaksi. Heti, kun mahdollista.

"Jotkut ehkä miettivät, miten tuo kehtaa"

Kiitollisuus on sana, joka juolahtaa Ömer Acarin mieleen viikoittain.

Hän on 31-vuotias ja hänellä on oma hammaslääkäriasema, aivan kuten hän haaveili. Elämä on toistaiseksi edennyt suotuisasti kohti niitä tavoitteita, joita hän itselleen nuorempana asetti.

Tämän tiedostamiseen sekoittuu kiitollisuuden lisäksi realismia.

– Mukana on varmasti ollut tuuria, mutta uskaltaisin sanoa, että on tässä omaakin ansiotani. Teen lujasti töitä tämän eteen. Yrittäjänä olen oikeastaan aina töissä, Acar sanoo.

Acar arvostaa suomalaisen yhteiskunnan kädenojennusta ihmisille, jotka haluavat tietää, mihin heistä on. Täällä voi kokeilla, onko rahkeita toteuttaa unelmiaan. Jos yritys epäonnistuu, alla on yleensä turvaverkko.

– Se, että olen saanut opiskella juuri Suomessa enkä vaikkapa Yhdysvalloissa, on myös ollut ratkaisevaa.

Tällä Acar viittaa maksuttomiin yliopisto-opintoihin.

– Yhdysvalloissa korkeakoulututkinto kustantaa opiskelijalle helposti satojatuhansia dollareita, hän muistuttaa.

Suomessakin korkeakoulututkinnot maksavat yhteiskunnalle paljon. Hammaslääkärin koulutus on yksi kalleimmista, ja sen hinta yhteiskunnalle on Acarin mukaan jopa noin 200 000 euroa.

Rahasta puhuminen ei ole Acarille vaikeaa, vaikka hän tiedostaa, mitä se voi saada aikaan muissa ihmisissä.

Kukaan ei ole suoraan osoittanut olevansa hänelle kateellinen, mutta Acar ymmärtää, että kateellisiakin on.

– Jotkut ehkä miettivät, miten tuo kehtaa.

Acar ajattelee kuitenkin, ettei hän voisi elää omannäköistään elämää, jos hän pohtisi jatkuvasti, mitä muut siitä ajattelevat.

– Minä kuitenkin teen vaan töitä unelmieni ja oman elämäni eteen, ja nautin siitä täysillä. Enhän minä mitään laitonta tee, hän sanoo.

Ömer Acar

Hammaslääkäri ja valokuvaaja.

Syntynyt Turkissa 1989.

Muuttanut yksivuotiaana Suomeen.

Asuu Kouvolassa puolisonsa kanssa.

Perheeseen kuuluu myös kaksi koiraa.

Kouvolalaisen Suu ja Hammas -klinikan toinen perustaja.

Hänen ottamiaan luontokuvia voi seurata Instagramissa nimimerkillä @omeragraph.