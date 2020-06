Virheellinen vierailukielto-ohjeistus johti lainvastaisiin kieltoihin, sanoo apulaisoikeuasiamies

Oikeusasiamies on saanut useita kanteluita ja yhteydenottoja vanhusten oikeuksien rajoittamisesta koronaviruspandemian aikana. LEHTIKUVA / ANNI REENPÄÄ

Sosiaali- ja terveysministeriön virheellinen ohjeistus ympärivuorokautisen hoidon yksiköiden vierailukiellosta on johtanut siihen, että vierailut on kielletty tai niitä on rajoitettu lainvastaisesti, katsoo apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin päätöksessään.