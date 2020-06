Iltavirkut liikkuvat vähemmän kuin muut – ihmisten sisäinen vuorokausirytmi vaikuttaa liikkumisen ja istumisen määrään

Keski-ikäiset iltavirkut liikkuvat aamuvirkkuja vähemmän. Tämä käy ilmi tuoreesta Oulun yliopiston ja ODL Liikuntaklinikan tutkimuksesta. Tutkimuksen perusteella huomattiin, että päivittäinen liikunnan ero iltavirkun ja aamuvirkun välillä vastasi miehillä yli puolen tunnin ja naisilla parinkymmenen minuutin kävelyä päivittäin.

Lisäksi iltavirkut miehet istuvat enemmän kuin aamuvirkut miehet.

Ihmiset voidaan jakaa sisäisen vuorokausirytminsä perusteella aamu-, päivä- ja iltatyyppeihin. Suorituskyvyn ja vireystilan huippu osuu aamuihmisillä aamuun, iltaihmisillä iltaan ja muille sille välille.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Tutkijat ovatkin sitä mieltä, että ihmisten oma vuorokausirytmi pitäisi ottaa huomioon liikunnanohjauksessa nykyistä paremmin.

Tutkimukseen osallistuneiden 46-vuotiaiden naisten ja miesten aktiivisuutta ja istumisen määrää mitattiin ranteessa olleella aktiivisuusmittarilla. Tutkimukseen osallistui kaikkiaan noin 5 000 ihmistä.

Jo aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että iltavirkuilla on muita enemmän sairauksia ja erilaisia oireita. Nyt julkaistu tutkimus on ensimmäinen laaja väestötutkimus, jossa on käytetty aktiivisuusmittaria liikkumisen seuraamiseen ja jossa miehet ja naiset erotettiin omiksi ryhmikseen.