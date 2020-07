Ammoniakkivuoto Valion tehtaalla Janakkalassa – ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa, mutta vaaratilanteen arvioidaan olevan varsin nopeasti ohi

Janakkalan Turengissa Valion tehtaalla on tapahtunut ammoniakkivuoto, kertoo pelastuslaitos. Tiedotteen mukaan ilmaan on päässyt kaasua.

Tapailan alueelle on annettu vaaratiedote ja ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ovet, ikkunat ja ilmastointi.

Valion tehtaalla Turengissa valmistetaan lastenruokia ja pitkään säilyviä UHT-tuotteita. Tehtaalla on noin 120 työntekijää.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Pelastuslaitokselta kerrotaan, että alustavasti kyseessä on laiterikko. Tehtaalla on pelastuslaitoksen arvion mukaan ollut paikalla kymmenkunta työntekijää. Ensihoito tarkistaa heidän kuntonsa paikan päällä. Vakavasti loukkaantuneita ei ole tiedossa.

Vuoto on jo saatu hallintaan ja nyt käynnissä on tilojen tuuletus. Pelastuslaitos arvioi, että vaaratilanne on ohi verraten nopeasti.

Valion tehtaan lähettyvillä sijaitsee muun muassa kerrostaloja, liiketiloja, kirjasto ja Janakkalan kunnan terveyskeskus.