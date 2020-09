"Eihän tämä tämänhetkinenkään maskisuositus oikein tahdo toteutua", myöntää STM:n virkamies

Terveysviranomaisilta tuli uusi maskisuositus, vaikka vanhaakaan suositusta maskin käytöstä joukkoliikenteessä ei noudateta.

– Eihän tämä tämänhetkinenkään maskisuositus oikein tahdo toteutua, myöntää strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM).

Hän puhui aamupäivällä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja STM:n koronatilannekatsauksessa, jossa kerrottiin uusista, laajemmista kasvomaskisuosituksista, jos tautitilanne pahenee.

Tällä hetkellä maskin käyttöä suositellaan joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei voida aina välttää. THL suosittaa kasvomaskin käyttöä toisten ihmisten suojaamiseksi niiden sairaanhoitopiirien alueella, joissa on esiintynyt koronatartuntoja kahden viime viikon aikana.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkärin Taneli Puumalaisen mukaan vain Itä-Savo ja Länsi-Pohja ovat sellaisia alueita, joilla tartuntoja ei ole nyt ollut.

Epidemian kiihtymisestä useita merkkejä

THL:n uuden suosituksen mukaan maskin käyttöä suositellaan toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa, jos koronaepidemia etenee kiihtymisvaiheeseen. Lisäksi maskin käyttöä suositellaan tällöin joukkoliikenteessä, julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voi aina välttää. Suositus koskisi esimerkiksi ostoskeskuksia, kirjastoja ja konserttisaleja.

Epidemian kiihtymisestä on STM:n ja THL:n mukaan nähtävissä tällä hetkellä useita merkkejä. Puumalaisen mukaan sitä, olemmeko alueellisesti kiihtymisvaiheessa, tarkastellaan parhaillaan eri puolilla Suomea.

Kiihtymisvaihe määritellään niin, että koronaviruksen alueellinen ilmaantuvuus on noin 10–25 tapausta per 100 000 asukasta kohti kahdessa viikossa. Kiihtymisvaiheessa ilmenee paikallisia ja alueellisia tartuntaketjuja, jotka ovat pääsääntöisesti jäljitettävissä. Sairaalahoidon tarpeeseen pystytään vastaamaan ilman erityistoimia.

Tällä hetkellä tautitapausten ilmaantuvuus valtakunnallisesti lähentelee Puumalaisen mukaan 15:tä, mutta alueelliset erot ovat huomattavia.

Leviämisvaiheessa maskisuositus aina sisätiloihin

Jos tautitilanne huononee edelleen ja siirrytään niin sanottuun leviämisvaiheeseen, maskisuositus koskisi aina joukkoliikennettä. Lisäksi tuolloin maskia suositeltaisiin yläkouluikäisille ja aina, kun ollaan julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa.

Leviämisvaiheessa koronavirustartunnat leviävät alueellisesti tai laajemmin. Taudin ilmaantuvuus on noin 18–50 tapausta 100 000 asukasta kohti kahden viikon ajanjaksolla. Lisäksi tuolloin tapausten päivittäinen kasvunopeus on yli 10 prosenttia, ja alle puolet tartuntalähteistä pystytään jäljittämään. Sairaalahoidon ja tehohoidon tarve kasvaa voimakkaasti.

Suurinta ilmaantuvuus on tällä hetkellä Etelä-Savon, Keski-Suomen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiireissä. Etelä-Savossa ilmaantuvuus viimeisen kahden viikon ajalta on nyt 51,6 tapausta 100 000 asukasta kohti. Keski-Suomessa luku on 45,5 ja Päijät-Hämeessä 29,5. Pelkästään ilmaantuvuusluvun perusteella ne siis olisivat jo selvästi leviämisvaiheessa.

Nopea reagointi voi vielä estää kiihtymisvaiheen

Strategiajohtaja Voipio-Pulkin mukaan Suomi on nyt selvästi koronavirusepidemian toisessa vaiheessa.

Epidemian kiihtymisestä on STM:n ja THL:n mukaan nähtävissä useita merkkejä. Sekä tautitapausten ilmaantuvuus että positiivisten testitulosten osuus ovat selvässä nousussa. THL:n Puumalaisen mukaan positiivisten testitulosten osuus on syyskuun aikana noussut 0,2:sta 0,7:ään. Joissain sairaanhoitopiireissä ja kaupungeissa osuus on selkeästi yli prosentin.

Myös tartunnan lähde on yhä useammin tuntematon. Viime viikolla tartunnan lähde jäi epäselväksi noin 44 prosentissa tapauksista. Tartuntoja on tapahtunut muun muassa perhepiirissä, harrastustoiminnassa, oppilaitoksissa ja yksityistilaisuuksissa.

Jos sama kehitys jatkuu, epidemia etenee kiihtymisvaiheeseen. Tämä voidaan kuitenkin Voipio-Pulkin mukaan nopealla reagoinnilla vielä estää.

– Korostan, että meillä on edelleen mahdollisuus tähän hyvin tehokkaasti ja voimaperäisesti puuttua, Voipio-Pulkki sanoo.

Kahden viime viikon aikana tartuntoja on raportoitu 910, kun tätä edeltäneellä 14 päivän jaksolla tartuntoja raportoitiin 450. Tänään uusia tartuntoja on raportoitu 91. Kaikkiaan todettuja koronavirustartuntoja on Suomessa nyt 9 379.

Viruksen tartuttavuusluku näyttää toistaiseksi jääneen 1,2–1,25:en tasolle. Voipio-Pulkin mukaan tartuttavuusluku ei ole tällä hetkellä erityisen informatiivinen mittari kokonaistilanteelle, sillä virus ei leviä väestössä valtoimenaan vaan ryppäinä.

Merkittävä osa syyskuussa todetuista koronavirustartunnoista on THL:n Puumalaisen mukaan ilmoitettu koronavilkkusovellukseen. Tarkkaa tietoa koronavilkun konkreettisesta hyödystä jäljitykselle ei kuitenkaan ole.

Päätöksiä tehdään alueellisesti

Maskien käytössä on kyse kansallisesta suosituksesta.

– Totta kai eri sektorit ja erilaiset tilaisuuden järjestäjät ja oppilaitokset pohtivat tätä suositusta ja tarkentavat sitä ja keskustelevat alueellisten viranomaisten kanssa, miten ja missä vaiheessa suosituksia eri alueilla otetaan käyttöön, THL:n Puumalainen sanoo.

STM:n Voipio-Pulkki korostaa, että maskien käytössä tai muissakaan varotoimissa ei tarvitse odottaa, että kiihtymisvaihe on alkanut vaan tarvetta voidaan arvioida tilannekohtaisesti ja ottaa toimet käyttöön jo ennakoivasti.

Monet ovat tehneet arkielämässään havaintoja siitä, että maskeja käyttää tällä hetkellä esimerkiksi busseissa ja metroissa vain murto-osa. Puumalaiselta kysyttiin tilaisuudessa, onko nykytilanne terveysviranomaisia tyydyttävä.

– Ei tuo tietenkään ole se ideaalitilanne vaan se, että joukkoliikenteessä käytetään maskeja niillä alueilla, joissa tautia esiintyy. Tämä on osin varmasti tiedotusasia, mutta pitkälti myös asenneasia, hän sanoi.

Baaritartunnoista "pitää pystyä tekemään johtopäätöksiä"

Nuoret aikuiset ovat koronatartunnoissa yliedustettuina, Voipio-Pulkki huomauttaa. Viimeisimpien tietojen mukaan noin puolet tartunnoista todetaan nyt alle 30-vuotiailla.

Tartuntojen lähteitä ovat olleet muun muassa baarit, opiskelijajuhlat ja muu vapaa-ajan toiminta. Tästä pitää pystyä tekemään johtopäätöksiä itse kunkin niin omassa elämässään kuin myös tapahtumien järjestämisessä, Voipio-Pulkki sanoo.

Sairaalahoidon tarve on alkanut hieman kasvaa, mutta se ei vielä ole samalla tasolla kuin keväällä. Tätä selittänee Voipio-Pulkin mukaan juuri nuorten suuri osuus tartunnoista. Riskiryhmien suojaus näyttää toimivan hyvin.

Vapaavuori: Helsinki, Espoo ja Vantaa ottavat yhdessä kantaa "hieman yllättävään" maskisuositukseen

Pääkaupunkiseutu ottaa yhdessä kantaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) uuteen maskisuositukseen, sanoo Helsingin pormestari Jan Vapaavuori Twitterissä.

Vapaavuoren mukaan Helsinki, Espoo, Vantaa, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri sekä Etelä-Suomen aluehallintovirasto analysoivat tänään yhdessä Vapaavuoren "hieman yllättäväksi" kutsumaa maskisuositusta ja päättävät sen jälkeen järjestäytyneesti, mihin toimiin se johtaa.

THL päivitti tänään maskisuositusta sen varalta, että koronaepidemia etenee kiihtymisvaiheeseen tai leviämisvaiheeseen.

Yle: Jyväskylä laajentaa tänään maskisuositustaan

Jyväskylän kaupunki antaa tänään kattavan maskisuosituksen kaikkiin julkisiin tiloihin ja tapahtumiin, uutisoi Yle.

Kaupunki vetoaa myös opiskelijoihin, että nämä eivät järjestäisi tapahtumia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos päivitti tänään suositusta kasvomaskien käytöstä. Jos koronaepidemia etenee kiihtymisvaiheeseen, maskin käyttöä suositellaan joukkoliikenteen lisäksi muun muassa toisen asteen oppilaitoksissa sekä julkisissa sisätiloissa, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää. Mahdollisessa leviämisvaiheessa suositusta laajennetaan edelleen.