MTV ja IL: Toinenkin vakava kouluväkivaltatapaus Vantaalla

Vantaalla on syyskuun aikana ilmennyt jo toinen vakava kouluväkivaltatapaus, kertovat MTV ja Iltalehti . Asiasta ensin uutisoineen MTV:n mukaan 14-vuotiaan pojan pahoinpitelystä epäilty poika on täyttänyt 15 vuotta eli hän on rikosoikeudellisesti vastuullinen.