Vuosaaren palkkamurhaoikeudenkäynnissä kuullaan syytettyjä Jari Aarniota ja Keijo Vilhusta

Vuosaaren palkkamurhaoikeudenkäynnissä kuullaan tänään syytettyjä, Helsingin huumepoliisin entistä päällikköä Jari Aarniota ja entistä jengipomoa Keijo Vilhusta.

Molempia syytetään murhasta toisessa oikeudenkäynnissä, joka vuonna 2003 tehdystä palkkamurhasta on järjestetty. Ensimmäisessä oikeudenkäynnissä neljä miestä tuomittiin elinkautisiin.

Oikeus katsoi, että kolme suomalaismiestä murhasi rikollispiireissä vaikuttaneen ruotsalais-turkkilaisen Volkan Ünsalin baari-illan jatkoilla vuosaarelaisessa asunnossa lokakuussa 2003. Lisäksi Ruotsista luovutettu mies tuomittiin yllytyksestä murhaan. Uhrin ruumista ei ole tänä päivänäkään löytynyt.

"Suhtautui murhaan hyväksyvästi, antoi sen tapahtua"

Tapauksen tutkinta aloitettiin uudelleen vuonna 2015, kun poliisi sai uutta tietoa henkirikoksesta. Uudessa oikeudenkäynnissä Jari Aarniota syytetään murhasta, koska syyttäjien mukaan Aarnio ei pyrkinyt estämään palkkamurhaa, vaikka hänellä oli etukäteen tarkkaa tietoa siitä.

Syyttäjien mukaan Aarnio tiesi suunnitelmasta houkutella Ünsal Suomeen murhattavaksi sekä muun muassa murhan suunnittelijoista ja tekoajasta.

– Toimillaan Aarnio ei ole edes pyrkinyt käytössään olevilla keinoilla murhan estämiseen, vaan hän on suhtautunut siihen hyväksyvästi ja antanut sen tapahtua, syytteessä sanotaan.

Syyttäjä ei ole toistaiseksi halunnut valottaa käsitystään Aarnion motiivista.

Erittäin poikkeuksellinen rikosepäily

Puolustuksen mukaan Aarniolla ei ollut mitään yksityiskohtaista tietoa, jonka perusteella olisi voinut henkirikoksen estää. Aarnion asianajajan Riitta Leppiniemen mukaan juttu on ylipäänsä juridisesti hyvin ongelmallinen.

Aarnion ei epäillä osallistuneen tekoon, vaan väitetty rikosvastuu perustuu niin sanottuun epävarsinaiseen laiminlyöntirikokseen. Jos poliisi tietää murhasta ja jättää sen estämättä, hänet voidaan tuomita murhasta. Rikosepäily on erittäin poikkeuksellinen.

– Epävarsinaista laiminlyöntirikosta ja murhaa ei ole koskaan ennen yritetty sovittaa yhteen. Lisäksi tapahtumista on 17 vuotta. On henkilöitä, joita ei ole koskaan aiemmin kuultu tähän liittyen. Miten he voivat muistaa 17 vuoden jälkeen, kun huomioidaan myös se, että median kirjoittelu, tv-ohjelmat ja kirjat vaikuttavat ihmisten käsityksiin siitä, mitä tässä ehkä on tapahtunut, Leppiniemi sanoi jutun valmisteluistunnon yhteydessä kesäkuussa.

Vilhusta syytetään murhan järjestelyistä

Aarniolla ja jutun toisella syytetyllä, United Brotherhoodin johdossa vaikuttaneella Keijo Vilhusella on yhteistä rikoshistoriaa, jonka vuoksi he istuvat parhaillaan vankilassa. Molemmat tuomittiin kymmenen vuoden vankeuteen niin sanotussa huumetynnyrijutussa.

Syyttäjän mukaan Vilhunen osallistui palkkamurhan järjestelyihin. Vilhunen on kiistänyt syytteen. Hänen mukaansa murhasta aiemmin tuomitut tekivät hänestä väärän ilmiannon kostoksi siitä, että hän teki yhteistyötä Aarnion kanssa ja toimi huumepoliisin tietolähteenä.

Syyttäjä vaatii kaksikolle elinkautista vankeusrangaistusta. Helsingin käräjäoikeudessa asialle on sovittu käsittelypäiviä marraskuun puolelle asti.