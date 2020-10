Yön uutiskooste: Hirvenmetsästys alkaa tänään, Trump kaavailee puhetilaisuutta Valkoiseen taloon jo lauantaille

Tänään vietetään vuosittaista kansainvälistä mielenterveyspäivää. Maailman terveysjärjestö WHO:n tavoitteena on teemapäivän avulla lisätä tietoisuutta mielenterveysongelmista ja niiden kirjosta.

Lisäksi WHO tarjoaa paikallisille toimijoille materiaaleja, jotta ne voivat järjestää kampanjoita mielenterveyden edistämiseksi.

Tänä vuonna WHO ja sen kumppaniorganisaatiot kannustavat lisäämään mielenterveyden hoitamiseen käytettäviä resursseja. Suomessa MIELI Suomen Mielenterveys ry kannustaa valtakunnallisessa kampanjassaan ihmisiä kuuntelemaan ja kohtaamaan toisiaan.

Tänään juhlitaan suomalaista kirjallisuutta ja Aleksis Kiveä

Tänään vietetään Aleksis Kiven ja suomalaisen kirjallisuuden päivää. Päivä on myös Aleksis Kiven syntymäpäivä.

Kivi, oikealta nimeltään Alexis Stenvall, oli ensimmäinen suomalainen ammattikirjailija. Häntä kutsutaan suomalaisen kirjallisuuden isäksi.

Kiven tunnetuin teos on Seitsemän veljestä vuodelta 1870, eli sen ensijulkaisusta tulee tänä vuonna kuluneeksi 150 vuotta. Kiven näytelmä Nummisuutarit sai vuonna 1865 valtionpalkinnon.

Kivi kuoli vain 38-vuotiaana.

Hirvenmetsästys alkaa tänään - peijaisia ei suositella

Hirvenmetsästys alkaa tänään koko maassa. Riistakeskus on myöntänyt tälle kaudelle vajaat 48 000 hirven pyyntilupaa.

Metsästäjäliitto ja MTK ovat suositelleet, että perinteisiä hirvipeijaisia ei koronariskin vuoksi tänä vuonna järjestettäisi, vaan metsästysseurat peruisivat peijaisensa tai siirtäisivät ne myöhemmin pidettäviksi.

Peijaisten sijaan voidaan järjestää kyläläisten kokoontuminen ulkona väljästi makkaratulille tai lihakeitolle niin, että koronariski voidaan ottaa huomioon, Metsästäjäliitto ja MTK ehdottavat.

Venäjän Lavrov: Armenia ja Azerbaidzhan ovat suostuneet tulitaukoon

Armenia ja Azerbaidzhan ovat suostuneet tulitaukoon, sanoo Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov. Tulitauon on määrä alkaa tänään keskipäivällä. Sitä perustellaan humanitaarisilla syillä.

Moskovassa aloitettiin perjantaina rauhanneuvottelut Vuoristo-Karabahin konfliktin ratkaisemiseksi.

Pitkäaikaisen konfliktin tuoreet taistelut puhkesivat lähes kaksi viikkoa sitten. Kymmeniätuhansia siviilejä on joutunut pakenemaan taisteluita. (Lähde: AFP)

Berliinissä talonvaltaajien häätöä vastustanut mielenosoitus äityi mellakoinniksi - poliisi hajotti kokoontumisen

Saksan Berliinissä talonvaltaajien häätöä vastustanut mielenosoitus puhkesi illan mittaan mellakaksi, jossa osa mielenosoittajista kärhämöi virkavallan kanssa useaan otteeseen muun muassa pulloja heittelemällä.

Asiasta kertovat useat saksalaismediat sekä uutistoimisto AFP. Bild-lehden mukaan jatkuvien väkivaltaisuuksien vuoksi viranomaiset toteuttivat aiemmin antamansa varoituksen ja hajottivat mielenosoituksen aamuyöllä.

Mielenosoitusten syynä oli Berliinin vaihtoehtokulttuurista tunnetussa Friedrichshainin kaupunginosassa sijainneen talonvaltaajien yhteisön häätö. (Lähde: AFP)

Trump kaavailee puhetilaisuutta Valkoiseen taloon jo lauantaille

Koronavirustaudista toipuva Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kaavailee lauantaiksi Valkoisessa talossa järjestettävää puhetilaisuutta, kertovat muun muassa CNN ja uutistoimisto AFP.

CNN:n hallintolähteen mukaan tilaisuuteen on kutsuttu satoja ihmisiä, joille presidentin on määrä pitää puhe parvekkeelta. Puheen teemaksi on kerrottu laki ja järjestys.

Kyseessä olisi Trumpin ensimmäinen yleisötilaisuus sitten tartunnan julkistamisen. Valkoisen talon lääkärin aiemmin antaman arvion mukaan virustartunnan saaneen presidentin olisi todennäköisesti turvallista osallistua julkisiin tilaisuuksiin lauantaista lähtien. (Lähde: AFP)

Bidenin ja Trumpin ensi viikon vaaliväittely on peruttu

Yhdysvalloissa vaaliväittelyiden järjestäjät ovat peruneet ensi viikolle suunnitellun presidentinvaaliväittelyn, kertovat useat kansainväliset mediat.

Presidentti Donald Trumpin koronavirusdiagnoosin jälkeen väittely suunniteltiin järjestettävän virtuaalisesti, mutta Trump kieltäytyi osallistumasta tällaiseen väittelyyn.

Turvaväliä pitäneet republikaanien ehdokas Trump ja demokraattien ehdokas, entinen varapresidentti Joe Biden kohtasivat kasvokkain ensimmäisessä vaaliväittelyssä yli viikko sitten. Muutamaa päivää väittelyn jälkeen julkisuuteen kerrottiin Trumpin koronavirustestin positiivisesta tuloksesta.

Koronaviruksen saanut Trump kertoo haastattelussa olevansa "vapaa lääkityksestä"

Koronaviruksen saanut Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi olevansa "vapaa lääkityksestä".

Trump esiintyi perjantaina ensimmäistä kertaa televisiohaastattelussa koronavirusdiagnoosinsa jälkeen. Fox Newsin toimittaja haastatteli presidenttiä virtuaalisesti etänä.

Presidentti kertoi perjantai-iltana paikallista aikaa, että ei ole useaan tuntiin ottanut enää lääkkeitä.

Trump kertoi haastattelussa, ettei hänellä ollut hengitysvaikeuksia hänen mennessään sairaalaan viime viikolla. Presidentin lääkärit ovat aiemmin kertoneet tämän saaneen lisähappea. (Lähde: AFP)

Djokovic joutui tiukille, mutta unelmafinaali saadaan

Tenniksen miesten maailmanlistan serbialainen kärkipelaaja Novak Djokovic ei päässyt helpolla, mutta hän raivasi lopulta tiensä finaaliin Ranskan avoimissa. Grand slam -turnauksen finaalissa Djokovic kohtaa Espanjan Rafael Nadalin.

Djokovic johti välieräottelua kreikkalaista Stefanos Tsitsipasia vastaan erin 2–0, mutta maailmanlistalla kuudentena oleva Tsitsipas vei kaksi seuraavaa erää. Ratkaisevassa viidennessä erässä Djokovic oli ylivoimainen, ja finaalipaikka tuli lukemin 6–3, 6–2, 5–7, 4–6, 6–1.

Djokovic hakee sunnuntaina loppuottelussa uransa 18. grand slam -turnausvoittoa. Maailmanlistalla toisena oleva Nadal pyrkii Roger Federerin rinnalle grand slam -mestaruustilaston kärkeen 20 suurvoiton miehenä.