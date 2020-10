Suomessa on raportoitu 193 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahdessa viikossa on raportoitu 2 664 tartuntaa, mikä on 57 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Taudin ilmaantuvuus koko maassa on THL:n mukaan kahden viime viikon ajalta 43,2 tapausta 100 000 asukasta kohden. Yhteensä koronavirustartuntoja on raportoitu 15 163. Suomessa on tehty yli 1 448 500 koronavirustestiä. Mainos alkaa Mainos päättyy THL:llä oli tiistaina sivuillaan tekninen viive, josta johtuen tarkemmat tiedot uusista tapauksista, muun muassa eri kuntien tilanteesta, kerrotaan vasta keskiviikkona. THL ilmoittaa kolme kertaa viikossa tietoja koronavirukseen kuolleista. Seuraavan kerran päivitettyjä tietoja kerrotaan keskiviikkona. Maanantain tietojen mukaan koronavirukseen oli Suomessa kaikkiaan kuollut 354 ihmistä. Sairaalahoidossa oli 74 potilaista, joista 10 tarvitsi tehohoitoa. Pääkaupunkiseudun kaupungit määräsivät maskipakon omiin sisäliikuntatiloihinsa - ei kuitenkaan liikuntasuoritusten aikana Helsinki, Espoo ja Vantaa alkavat edellyttää kasvomaskien käyttöä kaikissa hallinnoimissaan sisäliikuntatiloissa. Linjauksen mukaan maskia tulee käyttää muulloin kuin liikuntasuorituksen aikana. Pääkaupunkiseutu linjasi asiasta tänään koronakoordinaatioryhmän kokouksessa. Velvoite astuu voimaan ensi maanantaina eli marraskuun toisena päivänä ja se koskee kaikkia 15 vuotta täyttäneitä. Kasvomaskin käyttöä ei kuitenkaan edellytetä niiltä, jotka eivät terveydentilansa vuoksi voi maskia käyttää. Oma ilmoitus asiasta katsotaan riittäväksi. – Velvoite koskee kaikkea sisäliikuntaa, esimerkiksi koulujen liikuntatilojen seura- ja harrastuskäyttöä. Myös jäähallit ovat sisäliikuntatiloja, kerrotaan Helsingin kaupungin tiedotteessa. Linjauksella pyritään vähentämään koronaviruksen leviämisriskiä. Tavoitteena on, että lasten ja aikuisten harrastetoiminta voisi jatkua mahdollisimman turvallisesti. Kaupungit eivät tiistaina julkaisseet listaa, jossa harrastuksia olisi eritelty korkean tai matalan riskin lajeiksi. Pääkaupunkiseudulla suositellaan edelleen kasvomaskia kaikissa vapaa-ajan tiloissa. Epidemiologisen arvion perusteella on kuitenkin katsottu, että sisäliikuntatiloissa on suosituksen sijaan perusteltua edellyttää kasvomaskin käyttöä. Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä ja kaupungit vetoavat myös yksityisiin yrityksiin ja yleishyödyllisiin toimijoihin, jotta ne velvoittaisivat vastaavasti kasvomaskien käyttöön yksityisissä sisäliikuntatiloissa. Kokouksessa päätettiin myös, että kaupunkien julkiset tilat pidetään auki, mutta asiakasmääriä ja turvavälien toteutumista seurataan aktiivisesti. Henkilökunta voi tarvittaessa rajoittaa tilassa olevien määrää tai palvelutoimintaa.