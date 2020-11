Suomessa on huutava pula afrohiuksien kampaajista – kun kysyntää ei ollut, ei järjestetty koulutustakaan

Suomalaiset hiusalan ammattilaiset eivät yleensä osaa käsitellä afrohiusta, kertovat STT:n haastattelemat afrohiusten hoitoon ja käsittelyyn perehtyneet hiusalan ammattilaiset.

Alalla toimivan Afro Akatemia -yrityksen asiantuntijan Saimi Rautavaaran mukaan afrohiuksisia asiakkaita jopa käännytetään parturi-kampaamoista pois osaamisen puutteeseen vedoten. Vaihtoehtoisesti heidän hiuksiaan saatetaan käsitellä parturi-kampaamoissa samalla tavalla kuin perinteistä suomalaista hiuslaatua, mikä voi vahingoittaa afrohiuksia.

– Suomessa afrohiusten käsittelyyn perehtyneillä parturi-kampaajilla on yleensä myös itsellään afrohiukset. Nämä yksittäiset osaajat löytyvät pääosin pääkaupunkiseudulta, Rautavaara toteaa.

Rautavaaran mukaan ympäri Suomen löytyy myös jonkin verran niin sanottuja kotikampaamoja: kun paikkakunnalla ei ole afrohiusten osaamista tarjoavaa parturi-kampaajaa, afrohiuksiset yksityishenkilöt ovat alkaneet tarjota osaamistaan eteenpäin tutuilleen, ja näin tieto kotikampaamosta on levinnyt eteenpäin. Nämä henkilöt ovat usein itse opetelleet hoitamaan ja käsittelemään omia afrohiuksiaan.

.Afrohiukset pelottavat.

Kun Rautavaara noin 20 vuotta sitten kävi Suomessa parturi-kampaajan ammattikoulutuksen, tarjolla oli vapaavalintainen englanninkielisen opettajan vetämä afrohiuskurssi. Rautavaara muistelee kurssin olleen kokeilu, joka ei herättänyt opiskelijoissa kovinkaan suurta kiinnostusta.

Etnisten hiuslaatujen käsittelyyn erikoistuneen parturi-kampaamo HiusTrendin asiantuntija Meron Laine arvioi afrohiuskurssin olleen tarjolla hieman liian aikaisin.

– Jos sitä olisi sitkeästi jatkettu, opiskelijat olisivat todennäköisesti jossain kohtaa ymmärtäneet, että afrohiusten osaajia tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän, ja nythän meillä olisi koulutettuja ammattilaisia, Laine huomauttaa.

Afro Akatemia on tarjonnut suomalaisille ammattikouluille samankaltaista afrohiuskurssia, mutta yksikään oppilaitos ei ole osoittanut mielenkiintoa kurssia kohtaan. Rautavaara on kouluttanut suomalaisia kampaajia vuodesta 2004, ja hänen kokemuksensa perusteella afrohiukset pelottavat monia ammattilaisia. Eikä tarvitse olla edes afro – riittää, että asiakkaalla on kiharat.

– Ammattikouluissa tehdään paljon asiakaspalvelutyötä, mutta suurin osa suomalaisista on suorahiuksisia. Jos osaamista, kokemusta ja varmuutta ei saada koulussa, sitä harvoin saadaan sen jälkeenkään, jolloin voi tuntua helpommalta jättää kiharahiuksiset asiakkaat kokonaan väliin.

Curly girl on afrohiusten hoitometodi

Suomeenkin rantautunut curly girl -hiustenhoitometodi on Laineen mielestä paras edistysaskel, mitä Suomessa on otettu kiharien hiusten suhteen. Vielä muutama vuosi sitten afrohiuksille oli lähes mahdotonta löytää suomalaiskaupoista sopivia tuotteita, kun nyt kiharille hiuksille tarkoitettuja "curly girl -tuotteita" löytyy lähes kaikkialta.

Laineen mukaan harva ymmärtää, että kyseessä on nimenomaan afrohiusten hoitometodi.

– Meille afrohiuksisille metodin noudattaminen on välttämätöntä, jotta hiuksemme pysyvät jonkinlaisessa kunnossa.

Muille kiharahiuksisille kyse on enemmänkin hiusten hellimisestä, sanoo Laine.

– Ennen curly girl -metodia sanottiin, ettei afrotuotteille ole markkinoita. Kun Facebookissa olikin yhtäkkiä 70 000 kiharapäätä, markkinat ilmestyivät hetkessä.

Pesu kerran viikossa riittää

Afrohiukset – kuten muutkin hiukset – ovat keskenään hyvin erilaisia, joten ei ole olemassa yhtä tiettyä tapaa, jolla niitä tulisi käsitellä. Muutama asia kannattaa kuitenkin pitää mielessä. Afrohiukset ovat usein hyvin kuivat, joten kosteuttavilla tuotteilla on hiustenhoidossa merkittävä rooli, kertoo Meron Laine.

– Kampaajan on tärkeää muistaa afrohiuksia leikatessa, että kuivuessaan hiukset kutistuvat, joten niistä tulee helposti aivan liian lyhyet. Ihmiset tulevat tästä yleensä vihaisiksi, sillä afrohiusten kasvattaminen on todella hidasta, Laine huomauttaa.

Saimi Rautavaara muistuttaa, että afrohius kestää suoraa hiusta huonommin kemiallisia käsittelyjä. Jos afrohiusta on esimerkiksi suoristettu kemiallisesti ja sen jälkeen sitä vaalennetaan, hius saattaa katketa.

Rautavaaran mukaan afrohiuksisten lasten vanhemmat, joilla ei itsellään ole afrohiuksia, joutuvat usein pakon edessä opettelemaan lastensa hiusten hoitoa.

Hän antaa vanhemmille muutamia vinkkejä: afrohiuksia ei tarvitse pestä kuin kerran viikossa, ja viikoittaisen pesun yhteydessä hiuksiin tulisi laittaa kosteuttava naamio. Joka kerta kun hiukset kastuvat, niihin pitäisi laittaa jätettävä hoitoaine, sillä vesi avaa kiharan hiuksen pintakerroksen ja päästää niistä kosteuden ulos. Hoitoaine sulkee hiuksen pinnan, jolloin kosteus pysyy hiuksissa.

Rautavaaran mukaan kiharien hiusten kanssa on erityisen tärkeää, että kuivat latvat siistitään säännöllisesti. Latvat alkavat muuten helposti katkeilla, mikä hidastaa hiusten kasvua.