Yön uutiskooste: Korona-aika viivästytti omakotitalojen nuohouksia, myrkytyksestä toipunut oppositiojohtaja palaamassa Venäjälle

Lain mukaan ympäri vuoden käytössä olevien omakotitalojen hormit tulee nuohota kerran vuodessa. Kyselyn mukaan viime marraskuuhun mennessä nuohous oli tehty vasta 71 prosentissa omakotitaloista.

Omakotiliitossa uskotaan, että suomalaiset ovat kuitenkin alkaneet huolehtia vuosittaisista nuohouksista aiempaa paremmin. Tämän osoittavat myös sisäministeriön tiedot.

Vapaa-ajan asuntojen hormit on nuohottava vähintään kolmen vuoden välein.

Kysely: Yle ja STT kansalaisten mielestä luotettavimmat mediat

Yle ja STT saavat kansalaisilta parhaan arvosanan uutisoinnin luotettavuudessa, selviää Kunnallisalan kehittämissäätiön kyselystä. Ylen televisio- ja radiouutisten luotettavuus on 80 prosentin luokkaa, samoin STT:n.

MTV:n uutisilla on kyselyn perusteella noin 70 prosentin luottamus. Noin neljäsosa vastaajista luottaa iltapäivälehtien eli Ilta-Sanomien ja Iltalehden uutisointiin.

Kantar TNS:n toteuttamaan kyselyyn vastasi yli 4 500 ihmistä. Kyselyn virhemarginaali on puolitoista prosenttiyksikköä.

Konkursseja lykännyt korona-ajan lakimuutos korvautuu pienellä pehmennyksellä - ravintola-alalla ennustetaan konkurssisumaa

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi uskoo, että konkurssien määrä ampaisee nousuun lähikuukausina, kun koronan vuoksi voimassa ollut väliaikainen lainsäädäntö päättyy tämän kuun lopussa.

Päättyvän lakimuutoksen tilalle on helmikuusta alkaen tulossa uusi väliaikainen muutos, jossa konkurssiuhkaisen maksukehotuksen saaneen yrityksen maksuaika pitenee viikosta 30 päivään.

Konkurssien määrä oli kasvussa jo viime vuoden alkukuukausina ennen koronakriisiä ja lakimuutosta, joka rajoitti velkojien oikeutta hakea velallisia konkurssiin.

Britannia aikoo järjestää G7-huippukokouksen kesäkuussa

Britannia aikoo järjestää G7-maiden huippukokouksen kesäkuussa, kertoo Britannian hallitus.

Kyseessä olisi ensimmäinen G7-maiden johtajien tapaaminen kasvotusten sen jälkeen, kun Yhdysvaltain tuleva presidentti Joe Biden on aloittanut virassaan.

G7-maiden johtajien oli määrä järjestää huippukokous viime vuonna Yhdysvalloissa, mutta maan väistyvä presidentti Donald Trump joutui perumaan tapaamisen koronaviruspandemian takia.

Maailman kehittyneimpien talousmahtien G7-ryhmään kuuluvat Yhdysvaltojen ja Britannian lisäksi Kanada, Saksa, Ranska, Italia ja Japani. (Lähde: AFP)

Mediat: Senaatin republikaanijohtaja McConnell on valmis vapauttamaan puolueensa edustajat puoluekurista Trumpin virkasyyteäänestyksessä

Yhdysvaltain senaatin republikaanijohtaja Mitch McConnell on useiden medioiden mukaan sanonut, että istuvan presidentin Donald Trumpin virkasyytekäsittely on senaatin äänestyksessä niin sanottu omantunnon kysymys. Asiasta uutisoi muun muassa Washington Post -lehti.

McConnellin on kerrottu näin vapauttaneen puolueensa senaattorit puoluekurista äänestyksessä. Viraltapanoon vaaditaan kahden kolmanneksen senaattoreista tuki.

Presidenttikautensa toisessa virkasyytteessä Trumpia syytetään kiihotuksesta kapinaan. Syyte liittyy kongressitalon mellakoihin.

Virkasyytteen käsittely alkanee senaatissa vasta Trumpin presidenttikauden päätyttyä.

Biden allekirjoittaa useita asetuksia virkaanastujaispäivänään

Yhdysvaltain tuleva presidentti Joe Biden allekirjoittaa useita asetuksia virkaanastujaispäivänään ensi viikon keskiviikkona. Asiasta kertoo hänen tuleva kansliapäällikkönsä Ron Klain.

Biden allekirjoittaa kymmenkunta asetusta virkavalansa jälkeen. Asetuksilla pyritään vaikuttamaan koronaviruspandemiaan, Yhdysvaltain heikkoon talouteen, ilmastonmuutokseen ja rodulliseen epäoikeudenmukaisuuteen.

Klainin mukaan Biden ryhtyy toimiin näiden neljän kriisin ratkaisemiseksi kautensa ensimmäisen kymmenen päivän aikana. (Lähde: AFP)

Washingtonissa pidätettiin raskaasti aseistettu mies lähellä kongressitaloa

Yhdysvalloissa raskaasti aseistettu mies pidätettiin poliisin turvatarkastuksessa Washingtonissa paikallista aikaa lauantaina, viranomaiset kertovat. Poliisiraportin mukaan virginialaismieheltä löydettiin muun muassa käsiase ja yli 500 patruunaa.

Asiasta kertovat uutiskanava CNN ja uutistoimisto AFP.

Mies otettiin kiinni lähellä kongressitaloa, kun hän yritti päästä poliisin turvatarkastuksen läpi tekaistulla kulkuluvalla.

Tulevan presidentin Joe Bidenin virkaanastujaiset järjestetään keskiviikkona Washingtonissa, missä on tiukat turvallisuusjärjestelyt loppiaisen mellakan jälkeen.

Yhdysvaltain oikeusministeriö: Mellakoijien väitetyistä aikeista siepata ja murhata kongressin jäseniä ei ole näyttöä

Yhdysvaltain oikeusministeriö ei ole löytänyt todisteita siitä, että kongressitalon valtausyritykseen osallistuneilla mellakoitsijoilla olisi ollut suunnitelmissa siepata ja murhata kongressin jäseniä.

Aiemmin on kerrottu, että todisteita suunnitelmista on tullut esille mellakoitsijoiden syytteiden käsittelyssä.

Arizonan osavaltion syyttäjät peruivat aiemman väitteensä oikeuden pöytäkirjoista sen jälkeen, kun oikeusministeriö kertoi, ettei todisteita vakavista sieppaus- tai murhapyrkimyksistä ole. (Lähde: AFP)

Myrkytyksestä toipunut oppositiojohtaja Navalnyi palaamassa Venäjälle

Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin on määrä palata Venäjälle tänään. Navalnyi (kuvassa) on oleillut Saksassa siitä lähtien, kun hänet toimitettiin sinne hoitoon Venäjällä elokuussa tapahtuneen myrkytyksen jälkeen.

Navalnyitä kuljettavan koneen on määrä laskeutua Moskovaan Vnukovon lentokentälle illalla kuuden jälkeen Suomen aikaa.

Navalnyi on kertonut toipuneensa myrkytyksestä lähes täysin. Oppositiojohtaja on syyttänyt myrkytyksestä Venäjän turvallisuuspalvelua FSB:tä, joka Navalnyin mukaan toimi presidentti Vladimir Putinin käskystä. Putin on kiistänyt Navalnyin syytökset.

Rangers otti tuntuvan revanssivoiton Islandersista, maalintekijänä myös Kaapo Kakko

Jääkiekon NHL:ssä newyorkilaisjoukkueiden Rangersin ja Islandersin toinen kohtaaminen päättyi täysin toisin kuin joukkueiden ensimmäinen ottelu. Rangers vei revanssiottelun nimiinsä lukemin 5–0. Kaksi päivää sitten voittoa juhli Islanders lukemin 4–0.

Suomalaishyökkääjä Kaapo Kakko laukoi Rangersin neljännen maalin. Artemi Panarin ja Pavel Butshnevitsh tekivät kumpikin kaksi maalia.

Montreal Canadiens puolestaan voitti Edmonton Oilersin 5–1, mutta Montrealin suomalaishyökkääjät jäivät pisteittä. Edmontonin maalia vartioi Mikko Koskinen, joka onnistui torjunnoissa 31 kertaa.

Antti Raannan torjunnat auttoivat Arizonan voittoon

Jääkiekon NHL:ssä maalivahti Antti Raannan edustama Arizona Coyotes on päihittänyt San Jose Sharksin lukemin 5–3.

Raanta torjui ottelussa 31 kertaa. Sharksin maalivahdit sen sijaan torjuivat yhteensä 26 laukauksesta 21.

Ensimmäisen erän alussa San Jose pääsi johtoasemiin, mutta Arizona tuli pian tasoihin. Erä päättyi 2–2-lukemiin.

Toisessa erässä Coyotes osui kahdesti, ja kolmannen erän alussa joukkue vahvisti johtoasemaansa. Viimeisen erän lopussa Sharks sai tehtyä vielä kolmannen maalinsa.