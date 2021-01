Suomessa reilut 62 000 ihmistä on saanut rokotteen koronavirusta vastaan, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rokotusrekisteri. Vasta käyttöön otettu palvelu kertoo rokotustilanteen sairaanhoitopiireittäin. Tiedoissa saattaa olla viiveitä.

Rekisterin mukaan eniten koronarokotetta on annettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, jossa vajaat 17 000 ihmistä on saanut rokotteen. Varsinais-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Pirkanmaan sairaanhoitopiireissä rokotteen on saanut 5 000–6 000 ihmistä kussakin.

Eniten on rokotettu 50–59-vuotiaita. Sen ikäisiä rokotteen saaneita on vajaat 13 000.

