Suomessa on ilmoitettu ensimmäiset koronarokotusten jälkeiset kuolemantapaukset: kaksi iäkästä ja yksi työikäinen – rokotteen ei epäillä aiheuttaneen kuolemia

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeaan on ilmoitettu ensimmäiset koronavirusrokotusten jälkeiset kuolemantapaukset. Tapauksia on maanantaihin mennessä ilmoitettu kolme, ja ne ovat tapahtuneet ajallisesti pian koronarokotteen antamisen jälkeen.

Kuolemantapauksissa oli kaksi yli 85-vuotiasta hoivakotiasukasta ja yksi työikäinen ihminen, kertoo Fimean ylilääkäri Maija Kaukonen STT:lle. Kaikissa tapauksissa potilaan epäillään kuolleen sairauteen, joka hänellä oli jo ennen rokotteen saamista.

Kaukonen ei tarkenna työikäisen ikäluokkaa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Tapauksesta ilmoituksen tehnyt toteaa: "Todennäköisesti rokotteella ei ole tämän kanssa mitään tekemistä." Kyseinen ihminen on saanut rokotteen ja sen jälkeen hän on menehtynyt äkillisesti sairauteen, joka hänellä on ollut jo ennen rokotteen saamista, Kaukonen kertoo STT:lle.

Yli 85-vuotiaat menehtyivät myös sairauteen, Kaukonen kertoo. Heillä oli pitkälle edenneet muistihäiriöt sekä muita perussairauksia.

Fimean mukaan tämänhetkisen tiedon mukaisesti rokotteen ei epäillä aiheuttaneen kuolemia eikä suosituksia rokottamisen suhteen olla muuttamassa.

Koska tapauksia on vähän ja koronarokotteen haittavaikutusilmoituksiin sisältyy salassa pidettäviä terveystietoja, Fimea ei kerro tarkemmin tapauksen yksityiskohdista suojellakseen henkilöiden yksityisyyttä. Esimerkiksi kuolleiden sukupuolta tai paikkakuntia ei kerrota.

"Näitä menehtymisiä tulee tapahtumaan rokottamisen jälkeen"

Fimean mukaan Suomessa iäkkäät hoivakotiasukkaat ovat suurelta osin saaneet ensimmäisen rokoteannoksen. Iäkkäiden hoivakotiasukkaiden riski kuolla perussairauksiin lyhyelläkin aikavälillä on suuri, ja normaalioloissa Suomessa kuolee hoivakodeissa noin 400 asukasta viikossa, Fimea kertoo.

Koska rokottaminen koronavirusta vastaan ei estä sairastumista tai menehtymistä muihin sairauksiin, näitä menehtymisiä tulee tapahtumaan rokottamisen jälkeen, Fimea kertoo tiedotteessa.

Heikkokuntoisten ja hauraiden henkilöiden rokottamisesta päätetään tapauskohtaisesti yhteistyössä hoitavan lääkärin, rokotettavan ja hänen omaistensa kanssa, Fimea kertoo. Lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelee, että saattohoitovaiheessa olevia ihmisiä ei rokoteta.

Suomessa jätetty 118 haittailmoitusta

Rokotteiden turvallisuusseuranta on jatkuvaa maailmanlaajuista toimintaa, Fimea kertoo tiedotteessa. Turvallisuustietoa kertyy muun muassa haittavaikutusilmoituksista, tutkimuksista ja julkaistusta kirjallisuudesta. Saadusta tiedosta etsitään signaaleja mahdollisista turvallisuusongelmista.

Myös Suomessa ilmoitetut haittavaikutukset ovat osa kansainvälistä turvallisuusseurantaa. Maanantaihin mennessä Fimealle oli tullut 118 haittailmoitusta koronavirusrokotteen vaikutuksista.

Fimean mukaan yleisimmin ilmoitettuja haittavaikutuksia ovat olleet muun muassa allergiset reaktiot, joista osa on ollut vakavampia anafylaktisia reaktioita. Lisäksi on ilmoitettu esimerkiksi ihon rokotuskohdan reaktioita ja rokotetun raajan särkyä, lihaskipua sekä päänsärkyä.

Suomessa tehdään koronarokotteesta päivittäin noin 10–20 haittailmoitusta, kerrottiin Fimeasta perjantaina.