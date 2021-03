Potilaan taposta syytetty Husin hoitaja oli syyntakeeton, jätettiin tuomitsematta rangaistukseen

Helsingissä potilaan taposta syytetty hoitaja oli tekoaikaan syyntakeeton, Helsingin käräjäoikeus katsoi keskiviikkona.

Oikeus katsoi naisen syyllistyneen tappoon. Syyntakeettomuuden takia hänet jätettiin kuitenkin tuomitsematta rangaistukseen.

Henkirikos tapahtui viime vuoden alussa Helsingissä potilaan kotona. Potilas kuoli, kun hänen pyörätuolinsa hengityskoneesta loppui akku.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Oikeuden mukaan naishoitaja ei kytkenyt potilasta yöksi sängyn hengityskoneeseen, vaikka hänen olisi pitänyt. Lisäksi hän ei reagoinut, vaikka pyörätuolin hengityskone varoitti akkujen tyhjenemisestä ääni- ja valomerkeillä.

Syytetty, lähemmäs 60-vuotias Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä työskennellyt nainen kiisti syytteen. Hän sanoi olleensa tapahtuma-aikaan itse fyysisesti heikossa kunnossa eikä hänellä ollut tarkkoja muistikuvia illan tai yön tapahtumista.

Kokenut hoitaja oli hoitanut potilasta vuosia

Käräjäoikeuden mukaan nainen oli erittäin kokenut hoitaja ja hän oli kuulunut potilaan hoitotiimiin useita vuosia. Nainen oli oikeuden mukaan tietoinen siitä, että potilas tarvitsee hengityskonetta jatkuvasti ja hän oli suorittanut laajat käyttökoulutukset molempiin hengityskoneisiin liittyen.

Koska potilas oli naisen toimesta kytketty pyörätuolin hengityskoneeseen, oikeus katsoi, ettei potilaan kuolema ollut hänen tarkoituksenaan.

– Hänen on kuitenkin tullut havaita se, että pyörätuolin hengityskone ei ole ollut kytkettynä verkkovirtaan, jolloin hänen tiedossaan on ollut, että hengityskone käy akuilla, joiden varaus loppuu jossain vaiheessa. Lisäksi hänen on täytynyt kuulla akkujen loppumisesta aiheutuneet hälytysäänet, joiden on selvitetty todistajien kertomuksin olevan voimakkaat, oikeus sanoi tuomiossaan.

Oikeuden mukaan naisen täytyi näin pitää potilaan kuolemaa toimintansa varmana tai varsin todennäköisenä seurauksena. Oikeus katsoi naisen toimineen tahallisesti, vaikka hän olikin teon tehdessään syyntakeeton.

Oikeuden mukaan nainen ei kuitenkaan ole tahdosta riippumattoman hoidon tarpeessa.