Tanssiminen ja karaokelavalla laulaminen ravintoloissa kielletään tästä päivästä lähtien

Koronatartuntojen hillitsemiseksi annettu valtioneuvoston asetus kieltää tästä päistä lähtien muun muassa tanssimisen ja karaokelavalla laulamisen ravintoloissa. Nyt sovellettava asetuksen kohta kieltää asiakkaiden oleskelun ravitsemisliikkeissä muualla kuin heille valituilla istumapaikoilla.

Poikkeuksia ovat muun muassa ravintolaan saapuminen ja sieltä lähteminen, ruoan ja juoman noutaminen tiskiltä sekä wc-tiloissa käynti, kertoi STT:lle asetusta valmistellut sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvos Ismo Tuominen torstaina.

– Ravitsemisliikkeen on huolehdittava, että asiakkaat eivät liiku sieltä istumapaikaltaan. Se on se pääsääntö. Sitten on kirjoitettu neljä poikkeusta: ensimmäinen on se, että asiakkaat saavat kulkea paikoilleen, kun he saapuvat. Toinen poikkeus: kun he lähtevät. Kolmas poikkeus: kun he menevät esimerkiksi mahdolliseen tupakkakoppiin tai saniteettitiloihin. Neljäs poikkeus: kun he hakevat ruokaa tai juomaa esimerkiksi baaritiskiltä tai buffet-pöydästä, Tuominen kertoo.

Esimerkiksi tupakalla käyntiä asetus ei kiellä, koska se luetaan ravintolasta lähtemiseksi ja sisään tulemiseksi.

Sääntöjä rikkova asiakas voidaan poistaa ravintolasta. Asetus on voimassa kesäkuun loppuun, mutta rajoitus voidaan poistaa epidemiatilanteen parannuttua.

Hallitus kaavailee myös ravintoloiden sulkemista kokonaan kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla kolmen viikon ajaksi maanantaista alkaen. Asia on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä ja voi tulla voimaan ensi viikon alulla.

Oleskelukielto ja muut ravitsemisliikkeitä koskevat asiakaspaikka-, anniskeluaika- ja aukioloaikarajoitukset ovat silti voimassa myös niillä alueilla, jotka eivät ole täyden ravintolasulun piirissä.