Yön uutiskooste: Sveitsissä äänestetään "burkakiellosta", Myanmar vaatii Intiaa palauttamaan vallankaappauksen jälkeen paenneita poliiseja

Laaja palvelukatko vaikuttaa Nordean kortteihin ja palveluihin lähes koko päivän

Nordean pankkipalvelut ovat tänään poissa käytöstä lähes koko päivän. Syynä on laaja palvelukatko, joka johtuu Nordean tietojärjestelmien muutos- ja ylläpitotöistä.

Palvelukatkon aikana Nordean korteilla ei voi nostaa käteistä, eikä Nordean pankkitunnuksia voi käyttää sähköisessä tunnistautumisessa. Myöskään esimerkiksi verkkopankki ei toimi.

Katko alkoi yhdeltä yöllä, ja sen arvioidaan kestävän korttien osalta iltayhdeksään ja muiden palveluiden osalta puoleenyöhön.

Ulkomaisten viherkasvien ostajalta vaaditaan valveutuneisuutta

Kasvien maahantuonnin ehdot tiukentuivat toissa talvena, ja nykyään kaikilta EU:n ulkopuolelta tuotavilta viherkasveilta vaaditaan kasvinterveystodistus. Ruokaviraston ylitarkastaja Paula Lilja arvioi, että kuluttajat eivät ole muutoksista täysin tietoisia.

Hän arvioi, että kasveja tulee varmaan jonkin verran virallisten teiden ohi.

Tänä vuonna myös kuluttajan mahdollisuutta arvioida kasvinsa alkuperää on helpotettu, sillä kaikkien verkkokaupasta tilattujen monivuotisten kasvien mukana tulee nykyisin kasvipassi.

Sveitsissä äänestetään kasvojen peittämistä vastustavasta "burkakiellosta"

Sveitsiläiset äänestävät tänään kansanäänestyksessä ehdotuksesta, jonka mukaan kasvojen peittäminen julkisilla paikoilla pitäisi kieltää. Ehdotus tunnetaan yleisesti "burkakieltona", koska ehdotuksen puolesta kampanjoivat ovat ottaneet kohteekseen juuri musliminaisten peittävät asusteet.

Kielto koskisi julkisia tiloja kuten katuja, kauppoja ja joukkoliikennettä. Sveitsin hallituksen mukaan koko maata koskeva kielto olisi ylimitoitettu.

Mielipidekyselyissä kiellon kannatus ja vastustus ovat olleet melko tasoissa. Jos ehdotus kaatuu, voimaan astuu hallituksen vastaehdotus, jonka mukaan peitetyt kasvot pitää paljastaa tilapäisesti esimerkiksi viranomaiselle tunnistamista varten. (Lähde: AFP)

Siperiassa Objoella öljyonnettomuus - jäisellä joella syttyi tulipalo

Venäjällä läntisessä Siperiassa Objokeen on levinnyt öljyä, kertoo muun muassa venäläinen uutistoimisto Tass. Venäläinen, johtava ympäristöviranomainen kertoo Instagramissa, että vedenalainen öljyputki on mahdollisesti mennyt rikki, kirjoittaa yhdysvaltalainen New York Times-lehti.

Instagram-kuvapalvelussa julkaistulla videolla jäisellä joella näkyy suuria liekkejä.

New York Timesin mukaan yksi ihminen on loukkaantunut.

Venäläisuutistoimisto Interfax ja valtio-omisteinen Tass eivät kertoneet, kuinka suuresta öljyvahingosta on kyse.

85-vuotias dalai-lama sai koronarokotteen Pohjois-Intiassa

Tiibetin uskonnollinen johtaja dalai-lama on saanut ensimmäisen annoksen koronarokotetta lauantaina, kerrotaan dalai-laman Facebook-sivulla. Sivulla julkaistuilla videolla 85-vuotias dalai-lama rohkaisee muitakin ottamaan rokotteen.

Ruotsalaisen uutistoimisto TT:n mukaan dalai-lama sai Astra Zenecan rokotetta Pohjois-Intian Dharamsalassa.

Dharamsalassa maanpaossa elävä dalai-lama pakeni Tiibetistä Kiinan miehityksen alta noin 60 vuotta sitten. Hänen terveydentilansa on tarkassa seurannassa, sillä hänen kuollessaan Kiina todennäköisesti yrittää nimittää itselleen mieluisan dalai-laman.

Myanmar vaatii Intiaa palauttamaan vallankaappauksen jälkeen paenneita poliiseja

Myanmar on pyytänyt naapurimaa Intiaa palauttamaan useita poliiseja, uutisoi muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Poliisit olivat perheineen ylittäneet maiden rajan viime päivinä ja hakeneet turvaa. BBC:n mukaan poliisit olivat kieltäytyneet toteuttamasta Myanmarin sotilasjuntan käskyjä.

Myanmarissa tehtiin sotilasvallankaappaus helmikuun alussa. Vallankaappauksessa pidätettiin muun muassa maan johtaja Aung San Suu Kyi.

Maassa on osoitettu mieltä vallankaappausta vastaan. Myanmar on vastannut mielenosoituksiin väkivaltaisesti. Ainakin yli 50 ihmistä on kuollut protestien yhteydessä.

Oberstdorfin MM-kisat huipentuvat miesten 50 kilometrin perinteisen hiihtotavan yhteislähtöön

Oberstdorfin MM-kilpailut päättyvät tänään miesten 50 kilometrin hiihtoon. Perinteisellä hiihtotavalla ja yhteislähtönä hiihdettävä kilpailu alkaa kello 14 Suomen aikaa.

Suomen edustajat ovat Iivo Niskanen, Perttu Hyvärinen, Juho Mikkonen ja Lauri Lepistö.

Kilpailun päätteeksi Oberstdorfissa järjestetään kisojen loppuseremoniat.

Mäkihypyn ja yhdistetyn MM-kilpailut saatiin päätökseen lauantaina.

Tolvanen teki Nashvillen avausmaalin, Florida voitti silti selvin luvuin

Jääkiekon NHL:ssä Florida Panthers otti kauden kolmannen voittonsa Nashville Predatorsista myöhään lauantaina Suomen aikaa päättyneessä ottelussa.

Suomalaishyökkääjä Eeli Tolvanen avasi viiden minuutin kohdalla Nashvillen maalitilin, mutta toisessa erässä Florida luisteli kovaa ohi voittaen pelin lopulta luvuin 6–2. Pekka Rinne onnistui Nashvillen maalilla torjunnoissa 26 kertaa.

Floridan suomalaiskapteeni Aleksander Barkov antoi syötön joukkueensa viidenteen maaliin.

Nashville on voittanut Floridan kerran tällä kaudella.

Voitto Brightonista nosti Leicesterin takaisin sarjakakkoseksi

Jalkapallon Englannin Valioliigassa Leicester sijoitteli sarjan kärkipaikkoja uuteen uskoon voittamalla lauantain myöhäispelissä Brightonin maalein 2–1.

Voitto nosti Leicesterin 53 pisteeseen ja takaisin sarjan kakkoseksi. Se on pelannut yhden pelin enemmän kuin sarjaa 65 pisteellään johtava Manchester City.

Leicester on viime aikoina kärsinyt keskeisten palaajien loukkaantumisista, mikä on vaikuttanut joukkueen pelivireeseen. Myös pelin alku Brightonin vieraana näytti ankeahkolta, kun isännät menivät vain kymmenen minuutin pelin jälkeen 1–0-johtoon Adam Lallanan maalilla.

Leicester sai peliinsä voimaa vasta toisella puoliajalla. (Lähde: AFP)