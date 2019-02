Yhteisötalo Satama mukaan 100 minuuttia taidetta -kampanjaan - saatko sinä määrän täyteen viikossa?

Joensuulainen Yhteisötalo Satama on lähtenyt mukaan 100 minuuttia taidetta -kampanjaan. Kampanjassa innostetaan ihmisiä osallistumaan taiteeseen ja kulttuuriin vähintään sadan minuutin ajan joka viikko.

Kampanjassa seurataan, miten muun muassa Yhteisötalo Satama toteuttaa 100 minuuttia taidetta -suositusta toiminnassaan ja mitä vaikutuksia sillä on.

- Tavoitteenamme on tarjota kävijöillemme uusia kokemuksia taiteesta ja kulttuurista sekä kokijana että tekijänä. Taiteen ja kulttuurin harrastaminen voi olla hyvinkin arkista; kuunnellaan ja keskustellaan musiikista, luetaan ääneen, keskustellaan lempikirjoista, kertoo Yhteisötalo Sataman koordinaattori Kaija Kiiskinen Joensuun kaupungin tiedotteessa.

100 minuuttia taidetta -kampanjan tavoitteena on varmistaa jokaisen ihmisen kulttuuristen oikeuksien toteutuminen ja siten lisätä ihmisten elämänlaatua ja hyvinvointia.

Omien taideminuuttien kertymistä voi seurata taidepassin avulla kampanjan nettisivuilla osoitteessa 100minuuttiataidetta.taike.fi.

Kampanjaan voivat rekisteröityä niin yksityishenkilöt kuin organisaatiot.

Yhteisötalo Satama on kaikille avoin matalankynnyksen kohtaamispaikka, jossa saa tietoa kaupungin palveluista, harrastuksista ja tapahtumista. Yhteisötalon toiminta on Joensuun kaupungin omaa toimintaa, jonka tarkoitus on lisätä hyvinvointia, pitää yllä toimintakykyä ja lisätä osallisuutta. Yhteisötalo on osoitteessa Yläsatamakatu 28.