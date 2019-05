Euroviisuekspertti ei usko Daruden yltävän finaaliin, vaikka "esitys on todella ammattimainen, eikä siinä ole mitään vikaa"

Anna Muurinen muistaa katsoneensa Euroviisuja ensimmäisen kerran, kun hän oli viisivuotias. Kiinnostus viisuihin kasvoi vuosi vuodelta aina teini-iän kouluesitelmistä suomalaisista euroviisufaneista tehtyyn graduun saakka. Nyt moni media haluaa kuulla euroviisuekspertin kommentit ja veikkaukset laulukilpailusta.

Muurinen ei usko Suomen pääsevän tänä vuonna viisufinaaliin, mutta ei hän myöskään täysin poissulje Daruden ja Look Away -kappaleen jatkoonmenon mahdollisuutta illan semifinaalissa.

– Katselin kansainvälisiä mielipiteitä, enkä ole nähnyt, että Suomi olisi kenenkään suosikki tänä vuonna. Se on jännä, koska se on todella ammattimainen esitys, eikä siinä ole mitään vikaa. Ehkä siitä puuttuu se lämpö tai jokin, mihin on yleensä helppoa tarttua tai samaistua.

Muurisen mukaan Suomi on ollut usein lähellä päästä finaaliin, ja tänä vuonna asetelma on sama.

– Olisi hieno homma, jos päästäisiin finaaliin. Minulla on kuitenkin kutina, että olemme ensimmäinen tai toinen, joka putoaa. Emme ole missään nimessä huonoimpia, mutta olemme siinä hilkulla.

Suomen esityksessä solisti Sebastian Re jman liikkuu lavan edustalla, Darude on lavan takaosassa sivussa ja tanssija takaosassa keskellä. Lavashow'n näyttävä elementti on takaseinän näytöllä näkyvä videokuva, eikä esityksessä ole esimerkiksi pyrotekniikkaa, mikä on Muurisen mielestä hyvä asia.

– On hyvä, että keskitytään musiikkiin. Jos mietitään Portugalin parin vuoden takaista voittoa, ei siinä ollut muuta kuin laulaja. Pitää mennä biisin ehdoilla, jos Look Away kertoo vähän tällaisesta maailmanloppumeiningistä, niin ei siihen enää ilotulituksia tarvita.

Televisioruuduilta näkyvä esitys ratkaiseva

Tänä vuonna Israelin isännöimissä viisuissa toinen semifinaali vilisee laulukilpailun voittajasuosikkeja, mutta Muurisen mukaan ensimmäinen semifinaali on musiikillisesti kiinnostavampi.

– Siellä on etnoa ja eri kieliä. Mielestäni tähän Look Away -kappaleeseen on helppoa suhtautua välinpitämättömästi, ja se on aina hirveän huono asia. Toivotaan, että Daruden maine kantaisi tässä, koska hienostihan he esittävät sen, mitä tekevät, mutta musiikkityylinä se ei ole niin mukaansatempaavaa.

Muurinen huomauttaa, että ratkaisevaa on, miltä esitys näyttää televisiossa.

– Toivon, että siellä on keksitty jotain sellaista, millä vedottaisiin katsojiin. Ei sillä muuten mitään väliä ole, mutta suomalaiset olisivat jotenkin ansainneet sen. Meillä on niin heiveröinen viisukulttuuri, että kiinnostus riippuu aina Suomen menestyksestä, mikä on minulle ihan vieras ajatus.

"Euroviisudiggarin unelma"

Mitä enemmän Muurinen pohtii ensimmäisen semifinaalin mahdollisia jatkoon menijöitä, sitä selvemmäksi käy, että Suomi voi todella olla hilkulla päästä finaaliin.

– Veikkaan, että Portugali pääsee jatkoon kummallisuudellaan. Puola on mielenkiintoinen, kuten Unkarikin, vaikka se on vaikea biisi. Sitten on Islanti, josta en henkilökohtaisesti pidä. Australia menee jatkoon ilman muuta, se on huikea esitys. Kreikka menee yleensä jatkoon. Ei siellä ole kauhean vahvoja, Suomi on kyllä siinä ja siinä.