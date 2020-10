Korona perui monet kirjasyksyn kohokohdista – kustantamot kehittäneet niiden tilalle virtuaalilukupiirejä ja Instagram-haastatteluita

Syksy on perinteisesti kirjakustantamoiden sesonkiaikaa, mutta koronatilanne on pakottanut kustantamot miettimään uusia tapoja tuoda esille kirjailijoita.

Kirjojen ystävien syksyn tärkein tapahtuma, Helsingin kirjamessut, on peruttu tänä vuonna ja järjestetään sen sijaan tällä viikolla verkossa. Myös Turun kirjamessut siirrettiin ensi vuodelle. Myöskään perinteisiä kirjailijatapaamisia lukijoiden kanssa esimerkiksi kirjakaupoissa ei ole voitu järjestää.

Kustantamoissa onkin pohdittu, miten kirjailijat voisivat korona-aikana kohdata lukijoitaan.

– Se on ollut aina kohokohta syksyisin, kun lukijat ovat päässeet kohtamaan kirjailijoita. Nyt näitä tapahtumia on siirretty sosiaaliseen mediaan, kustannusyhtiö Otavan markkinointi- ja viestintäjohtaja Kirsi Tähjänjoki sanoo.

Kirjakustantamo Kosmoksessa on pohdittu, kuinka lukijat ja kirjailijat voivat kohdata koronan aikana.

– Vaikka on kurjaa, että fyysisiä messuja ei ole ja kohtaamiset jäävät väliin, niin esimerkiksi osana Helsingin kirjamessujen verkko-ohjelmaa järjestettiin Paperilla toinen -kirjan lukupiiri, jossa yksittäisiä kävijöitä oli yli 1 000. Näen, että digipuolessa on mahdollisuus tavoittaa massoja eri tavalla, sanoo Kosmoksen markkinointi- ja viestintävastaava Heini Salminen.

Kirjanjulkistamisjuhlien lasien kilistely vaihtui Zoom-tapaamisiin

Samaa sanoo Otavan Tähjänjoki, jonka mukaan erilaiset verkkotapahtumat ovat keränneet yleisöjä etenkin, jos ne ovat jälkikäteen katsottavissa tallenteina.

– Jossain määrin nämä ovat tuoneet enemmänkin näkyvyyttä kirjailijoille. Esimerkiksi virtuaalisiin lehdistötilaisuuksiin on osallistunut enemmän toimittajia ympäri Suomea, ja olemme saaneet laajemmin näkyvyyttä kirjailijoille myös maakunnissa.

Kustannusyhtiö Innon digimarkkinoinnin koordinaattori Camilla Gabrielsson sanoo, että perinteiset kirjailijatapaamiset on korvattu esimerkiksi haastatteluilla, joissa kirjailijoita on jututettu esimerkiksi Facebook-livessä. Tämä on rohkaissut ihmisiä myös kysymään aktiivisemmin kysymyksiä.

– Suomalaiset ovat ehkä vähän ujompia kysymään paikanpäällä, mutta Facebookissa olemme saaneet kymmeniä hyviä kysymyksiä. Näistä tilaisuuksista on pidetty hirveästi.

Myös kirjanjulkistamisjuhlia on jouduttu perumaan, mutta niitä on korvattu esimerkiksi Zoom-tapahtumilla, Gabrielsson sanoo.

Digimarkkinoinnissa on ollut kustantamoille myös oppimista, Otavan Tähjänjoki sanoo.

– Jotkut asiat, joista olemme ajatelleet, että ne varmasti toimivat digitaalisessa maailmassa, eivät välttämättä toimikaan. Mutta sitten esimerkiksi se, että kirjailijat lukevat teoksiaan ääneen sosiaalisessa mediassa, on ollut suosittua. Se oli itsellenikin yllätys, että ihmiset kaipaavat sellaista.

Esikoiskirjailijoille haastavaa

Toisaalta tilanne on ollut haastava etenkin esikoiskirjailijoille. Heille etenkin Kirjamessut ovat voineet olla hyvin tärkeä markkinointialusta.

– Se voi olla harvoja kohtaamisia lukijoiden kanssa. Messuilla kirjailijalle voi olla maaginen hetki, kun näkee, että joku omalla rahallaan ostaa kirjasi, Salminen sanoo.

Esikoiskirjailijat ovatkin olleet mukana pohtimassa, miten kirjoja voitaisiin markkinoida ei-perinteisin keinoin.

– On ymmärretty, että tänä vuonna realiteetit ovat nyt nämä. Kirjailijat ovat olleet aktiivisia ja mielellään mukana ideoimassa erilaista etäohjelmaa, Salminen sanoo.

Yksi Kosmoksen esikoiskirjailijoista on tänä vuonna Paperilla toinen -teoksensa julkaissut Emmi-Liia Sjöholm.

Hän kertoo, että ehti saada kirjansa painosta viime vuoden puolella. Siksi kirjaa ehdittiin markkinoida alkuvuodesta ja julkaisutilaisuus järjestää, minkä vuoksi korona ei vaikuttanut markkinointiin niin paljon.

Korona on kuitenkin näkynyt muun muassa niin, että esikoiskirjailija ei ole päässyt mukaan Kirjamessuille. Myös esiintymiset Bättre Folk -festivaalilla ja kirjakaupoissa jouduttiin perumaan.

– Perinteisille kirjamessuille olisi ollut esikoiskirjailijana mahtava päästä. Se on harmittanut, sillä ihminen voi olla esikoiskirjailija vain kerran.

Sjöholm on ollut yhteyksissä lukijoihinsa sosiaalisen median kautta, kuten Instagramissa, jossa hän on vastaillut lukijoihin tuleviin viesteihin.

Sosiaalinen media olikin Sjöholmin ja Kosmoksen ajatuksissa keskeinen markkinointiväylä jo ennen koronaa.

– Alusta asti ajatuksena on ollut, että pyrimme tavoittamaan yleisöä myös sosiaalisen median kautta. Meillä oli alusta saakka Kosmoksen kanssa yhtenäinen näkemys koko projektista, minkä vuoksi myös markkinointi on toiminut todella hyvin.

Somessa aktiiviset kirjailijat voivat pärjätä helpommin

Samalla koronatilanne on suosinut kirjailijoita, joilla on jo osaamista ja kokemusta sosiaalisesta mediasta.

– Kirjailijat, jotka ovat muutenkin aktiivisia sosiaalisessa mediassa ja joilla on kokemusta somemarkkinoinnista, ovat hieman etulyöntiasemassa, Innon Gabrielsson sanoo.

– On myös meidän tehtävämme kustantamossa haistaa, mihin kirjailija digipuolella kykenee ja mikä on hänelle luontevaa, hän sanoo.

Korona myös lisännyt kirjojen lukemista

Kustantamot näkevät koronatilanteessa myös myönteisiä asioita. Niin Otavan kuin Kosmoksen mukaan korona on näkynyt kirjojen lisääntyneessä myynnissä, etenkin digitaalisten ja e-kirjojen myynnissä. Esimerkiksi Kosmoksen digi- ja painetun kirjan myynti ovat kaksinkertaistuneet tänä vuonna.

– Ihmisillä on nyt enemmän aikaa, ja he onneksi käyttävät sitä lukemiseen, sanoo Otavan Tähjänjoki.