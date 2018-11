Suomen seksologinen seura palkitsi joensuulaisen seksuaalikasvattaja Saara Sahlsténin Työn sankari -tunnustuksella

Tunnustuksen myöntämisen perusteena ovat lukuisat koulutukset kasvatus- ja opetusalan henkilöstölle sekä muille lasten lasten kanssa toimiville. Kuluneen vuoden aikana Sahlsténin tilaisuuksissa on ollut yli tuhat osallistujaa kuulemassa ja keskustelemassa myönteisestä ja luontevasta seksuaaliterveyskasvatuksesta.



- On aivan erinomaista, että sisukas itäsuomalainen seksuaaliterveyttä edistävä toiminta on valtakunnallisesti noteerattu. Olen tunnustuksesta kiitollinen ja myös yllättynyt, sillä olen vielä tuore alalla. Toisaalta tämä kertonee siitä, kuinka vähän kasvatus- ja opetusalalle on aiemmin viety tietoa seksuaaliterveydestä – vaikka perusasioista olisi hyvä tietää ihan jokaisen lasten kanssa toimivan, Sahlstén kertoo.



Sahlsténin Kasvukaruselli-yrityksen päätoiminta-alueena on tähän saakka ollut Itä-Suomi. Tilaisuuksia on ollut kuitenkin myös muualla Suomessa, sekä yksi koulutus kansainväliselle opetusalan ammattilaisten ryhmälle.



Suomen seksologinen seura edistää seksuaaliterveyttä ja -oikeuksia Suomessa muun muassa verkostoimalla ammattihenkilöitä, tukemalla alan tutkimustyötä sekä toimimalla tiedottajana, vaikuttajana ja aloitteentekijänä seksuaalipolitiikkaan ja -kulttuuriin liittyvissä asioissa.

Työn sankari -tunnustusta on jaettu vuodesta 2012 lähtien. Viime vuonna sen sai niin ikään joensuulainen seksuaaliterapeutti Helena Seutu.



