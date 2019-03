Kuntalaisaloite Liperin varhaiskasvatuksesta ei tuone lisätoimenpiteitä

Kuntalaisaloitteena tehdyt Liperin varhaiskasvatuksen toimintaa koskevat vaatimukset eivät näillä näkymin johda uusiin toimenpiteisiin. Kunnanhallitus käsitteli aloitetta maanantaina ja esittää kunnanvaltuustolle, että vaatimukset eivät anna aihetta lisätoimiin.

Tammikuun lopussa jätetyn kuntalaisaloitteen allekirjoitti 300 henkilöä. Aloitteessa esitettiin väitteitä muun muassa perheiden ja työntekijöiden huonosta ja epäasiallisesta kohtelusta ja vaadittiin varhaiskasvatuksen johdon vaihtamista.

Vastaus aloitteeseen kertaa toimenpiteitä, joita kunnassa on tehty viime vuoden kesäkuussa jätetyn valtuustoaloitteen pohjalta. Vastauksen mukaan kunnanhallitus on työnantajana toteuttanut laaja-alaisen ja monipuolisen tilannekuvakatsauksen ja varhaiskasvatuksen resursseja on lisätty.

Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että Liperin varhaiskasvatus on myös Itä-Suomen aluehallintoviraston arvioitavana. Aville on tehty yksityiskohtaiset selvitykset henkilöstömitoituksesta, lasten turvallisuudesta ja toiminnan organisoinnista. Valvontaviranomainen arvioi kunnan toiminnan lainmukaisuuden.