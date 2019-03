Lauantain menot: Koko perheen ulkoilutapahtumia, musiikkia ja puhetta ilmastosta

Maaliskuisen lauantaina ilmassa on jo selvää kevättalven tuntua ja tänään järjestetäänkin useita koko perheen ulkoilutapahtumia.

Lykynlammella koko perheen ulkoilutapahtuma on käynnissä kello 10-14. Ohjemassa on muun muassa Niittylahden tuotantotallin järjestämiä toimintarasteja, kaverikoirat ja poniajelua. Paikalla esitellään myös karvapohjasuksia ja niitä on mahdollista testata.

Myös Koivuniemen huvilalla Joensuussa järjestetään koko perheen kevättapahtuma. Ohjelmassa on lasten hiihtokilpailut, makkaranpaistoa ja mehutarjoilua. Tapahtuma on käynnissä kello 11-13.

Polvijärvellä koko perheen ulkoilutapahtuma järjestetään Solan metsäkirkolla. Ohjelmassa on mäenlaskua, makkaranpaistoa, kahvia ja kaakaota. Tapahtuma on käynnissä kello 13-15.

Kerubissa järjestetään tänään vaalipaneeli teemalla metsä ja ilmasto. Vaalipaneeli on suunnattu Savo-Karjalan vaalipiirin nuorille ehdokkaille. Paneelin puheenjohtajana toimii Ismo Tuormaa. Paneeli alkaa Kerubin salissa kello 13.

Ennen paneelia samassa paikassa järjestetään ilmastonmuutosseminaari. Seminaari alkaa kello 10.

Eräopas ja selviytymiskouluttaja Christof Middeke puolestaan luennoi Joensuun pääkirjaston Muikkusalissa otsikolla Selviytymisestä ja elämästä modernin sivilisaation keskellä. Ilmainen luento alkaa kello 13 ja kestää 15.15 saakka.

Musiikin puolella tapahtuu myös: Joensuun konservatoriolla on tänään avoimet ovet ja eri puolilla rakennusta kiertelemällä voi testata soittimia opettajien opastuksella. Ohjelmassa on myös konsertteja. Lue lisää täältä.

Nurmeksen Bomballa esiintyy illalla Rähinä Special -keikalla Uniikki, Brädi ja Spekti.

Hannikaisen salissa Nurmeksessa puolestaan soi Matkalla Pohjoiseen -konsertti, jossa esiintyvät oopperalaulaja Raimo Laukka ja harmonikkataiteilija Jarmo Tinkala. Konsertti alkaa kello 15.

Joensuun evankelisluterilaisessa kirkossa soi Konevitsa-kvartetin konsertti. Lue lisää täältä.

Lisää Pohjois-Karjalan menoja menoinfossa.