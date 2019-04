Lieksalla ja Juualla yhteinen työllisyyshanke

Lieksan kaupunki on valmistellut yhdessä Juuan kunnan kanssa mittavaa työllisyyshanketta, jolla halutaan kehittää työllisyys- ja koulutuspolun alkuvaihetta kohti työmarkkinoita ja koulutusta. Hankkeen on tarkoitus tavoittaa kunnissa 530 henkilöä.

Työttömyyteen liittyviä asioita on perinteisesti lähestytty resurssinäkökulmasta. Uudessa hankkeessa näkökulmaa muutetaan investointipainotteiseksi. Työttömän työ- ja koulutusasioihin vaikuttamisen ajatellaan olevan investointi tulevaisuuteen ja siihen, että tekijät ja työtehtävät kohtaavat toisensa.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat yli 1,3 miljoonaa euroa, josta valtion ESR-rahoituksen on tarkoitus kattaa 80 prosenttia. Lieksan osuus hankkeen omarahoituksesta on 88 prosenttia, eli noin 240 000 euroa. Kunnat jättävät hankehakemuksen ensi viikolla, ja kolmivuotisen hankkeen on tarkoitus alkaa kesäkuun alussa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Hankkeeseen palkataan kuusi henkilöä. Lieksan kaupungin palveluksessa jo aloittanut projektipäällikkö hoitaa myös työllisyyspalvelujen johtamiseen liittyviä tehtäviä elinvoimajohtaja Susanna Saastamoisen virkavapaan ajan.