Kukkapeltoja, eläintaidetta ja vanhoja leluja – Rääkkylä on täynnä nostalgiaa ja silmänruokaa

Ristin muotoinen Rääkkylän kirkko on Suomen ja jopa maailman suurimpiin lukeutuvana puukirkkona vaikuttava näky kupolikattoineen. Katolla on itäsuomalaisittain harvinainen kukkotuuliviiri.

Sisällä on tilaa 1 200 kävijälle. Rääkkylässä asuu 2 200 asukasta, joten yli puolet kuntalaisista mahtuisi kirkkoon yhtä aikaa. Mielenkiintoinen yksityiskohta on kirkon etuosassa oleva kamiina, joka on säästetty ajoilta, kun kirkkoa lämmitettiin puulla.

Eräs Joensuun seudun senioriopettajien yhdistyksen miehistä ehdottaa, että laulettaisiin virsi "Soi kunniaksi luojan", ja saman tien kirkko raikuu opettajien soinnukkaista äänistä.

Rääkkylän vaikuttava kirkko on muodoltaan ristikirkko ja edustaa empiretyyliä. Piirustukset ovat Ernst Lohrmannin käsialaa ja valmistumisvuosi 1851.

Veisuun jälkeen keräännytään linja-autolle. Matka jatkuu.

Kymmenen aikaan kirkolta alkanut kierros pitää sisällään peräti kuusi pysähdystä, joten päivän aikataulu on tiukka, mutta se ei vaikuttaisi olevan tälle ryhmälle ainakaan ongelma.

– Opettajat ovat tunnetusti täsmällisiä ja tarkkoja aikataulusta, Kainulainen virkkoo.

Pian bussi kaartaa Koivuniemen pihaan. Vastaan jolkottaa nuori ajokoira Aava.

– Tämä ei ole hotelli, ei kartano, ei leirintäalue vaan kaikkea tätä, kuvailee Kaarina Kainulainen bussin mikrofoniin.

Alkujaan 1920-luvulla päärakennuksessa oli lääkärin koti ja vastaanotto. Rakennuksessa on kuulaan valkeat lautalattiat, korkeat ja valoisat huoneet.

Koivuniemen emäntä Riitta Ward esittelee taiteilija Patrick Wardin luontoaiheisia teoksia.

Omaperäisen lisän idylliseen miljööhön luo taiteilija Patrick Wardin palkitut mosaiikkitaideteokset, joita voi nähdä sekä sisällä että ulkoseinissä. Aiheet ovat luonnosta. Erityisesti monta hevosaiheista mosaiikkia näkee, mutta myös tyypillisiä pohjoiskarjalaisen metsän eläimiä.

Ruuan kävijöille tarjoilee tilan emäntä Riitta Ward. Ruokailutilaan mahtuu juuri ja juuri miltei viidenkymmenen ihmisen ryhmä syömään kerralla.

– Ruokamme on luomua lähiruokaa, ja se koostuu muun muassa marjoista, sienistä ja hirvenlihasta. Käytämme mahdollisimman paljon raaka-aineita, jotka ovat suoraan luonnosta, Ward kertoo.

Bussiajelu on jo itsessään viihdyttävä ohjelmanumero. Kohteesta toiseen siirtyessä näkee läpileikkauksen Rääkkylän maalaismaisemasta.

Kirkonkylä on piskuinen. S-Market, Osuuspankki, ja kunnantalo sekä koulu ovat nähtävyyksiä.

– Ainoat laatuaan, Kainulainen kuuluttaa.

Ei tarvitse ajaa montaakaan kilometriä kirkonkylän ulkopuolelle, kun huristamme ohi laiduntavien lehmien.

Paksuniemen satamassa veneilijät otetaan avosylin vastaan. Perjantaisin pidetään karaokepirskeitä satamaravintolassa, joka tarjoilee myös suolaisia ja makeita herkkuannoksia.

Kainulaisen paikallistietämys juontaa 1980-luvulle saakka, jolloin hän muutti Rääkkylään. Tietämystä on karttunut runsaasti paikallislehden toimittajan työuran varrelta.

– Kunnan alueella on kuusi hautausmaata ja jopa kaksi hautaustoimistoa, mikä kuvastaa Rääkkylän ikärakennetta, Kainulainen juttelee.

Oravisalon tieltä käännytään Penkkatielle, mikä myötäilee Oravilahden kuivatusaluetta. Kainulainen osaa kertoa, että tähän aikaan vuodesta reittiä voi ajaa jo aika vapaasti.

– Kiihkeimpään elonkorjuuaikaan paikalliset maanviljelijät eivät kiitä, jos kapealla tiellä ajaa vastaan.

Syksyllä tämä alue on oikea lintujen seisova pöytä.

Kaarina Kainulainen

Pengertie kulkee usean kilometrin ajan oikealla puolella kapea kuivattamisesta muodostunut joki, ja vasemmalla aukeavat enimmäkseen niitetyt vilja-, lanttu- ja sipulipellot.

– Syksyllä, kun koko sato on niitetty, tämä alue on oikea lintujen seisova pöytä, Kainulainen kertoo.

Silloin noin tuhannen hehtaarin alueella aterioi kerrallaan kymmeniätuhansia muuttolintuja, pääasiassa valkoposkihanhia, minkä vuoksi aluetta kutsutaan myös lintuluhdaksi.

Nyt elokuun lopulla näemme kurkiparven pellolla ja joutsenparin joessa.

Oravilahdella sijaitseva lintuluhta on yksi Suomen suurimmista patoamalla kuivatuista paikoista.

Kierroksen toiseksi viimeinen kohde on Kaarina Kainulaisen oma Leikkimuseo Kotista. Linja-auto jättää meidät tienreunaan. Siitä retkue kulkee pihaan, joka kasvaa korkeaa heinikkoa, nokkosta ja kultapalloja.

Museo on entisessä elämässään mahdollisesti ollut savottakämppänä. Nykyään se on mansardikattoinen rakennus, joka on alun perin rakennettu 1800-luvulla hirrestä. Myöhemmin sitä on laajennettu kahteen kertaan, ensimmäisen kerran ennen sotia ja viimeksi muutama vuosi sitten.

Tuvassa on matalat karmit, korkeat kynnykset ja kapeat käytävät. Tila ei ole suinkaan esteetön.

Leikkimuseo Kotista on Kaarina Kainulaisen (vasemmalla) luomus, jossa eri aikakausien ja maiden leikkikalut kohtaavat.

Museo esittelee puisia leluja 1800-luvulta 1900-luvun ja 2000-luvun vaihteen muovisiin nukkekoteihin ja kassakaappeihin saakka. Lelut ovat enimmäkseen Suomesta, osa on tuotu maailman eri kolkista.

Erityisesti Neuvostoliitosta tuotuja puisia miniatyyrihuonekaluja vitriineissä on useita. Leluista lähes kaikki ovat Kainulaisen omista kokoelmista.

Muistatteko tämän nuken? Tällaisen sai, kun palautti paperia kierrätykseen.

Kaarina Kainulainen

Kierrokselle osallistujista moni on Kainulaisen kanssa samaa ikäluokkaa. Hän kokeilee, muistavatko ja tunnistavatko muut lapsuusajan leluja. Alakerran tuvassa piirongin päällä istuu vaaleatukkainen Siro-nukke 1950-luvulta.

– Muistatteko tämän nuken? Tällaisen sai, kun palautti paperia kierrätykseen.

Muutamat ryhmästä nyökkäilevät.

Markku Halosen ideoima Kukkakuhhaus on tänä kesänä 17.–18. elokuuta.

Kolmen maissa iltapäivällä saavumme Rasivaarassa sijaitsevaan Halosen kukkapuutarhaan, joka on kierroksen päätepiste.

Ryhmä purkautuu linja-autosta jaloittelemaan ja kulkemaan värikkään kukkapellon ohi. Opettajat suuntaavat määrätietoisesti pihaan pystytetylle teltalle, josta tarjoillaan kahvia ja karjalanpiirakoita munavoilla.

– Kyllä on hyvää. Oikeaoppinen rukiinen kuorikin on, kiitellään.

Päivä on ollut maalaisromantiikkaa pullollaan. Kohteiden välillä matkat ovat lyhyet, ja esimerkiksi kirkonkylältä Halosen puutarhalle on vähän vajaa 20 kilometriä, minkä omatoimimatkailija voi taittaa vaikka pyörällä.

Päivälle hienon lopetuksen tarjoaa vierailu navetan ylisillä, jossa roikkuvat kuivakukat. Ne muodostavat kattoon kokonaisen kukkameren.

Navetan ylisillä voi päästä kuivakukkataivaaseen.

Päivä Rääkkylässä -kierros

Päivä Rääkkylässä -kierrosta järjestävät kesällä rääkkyläläiset yritykset Onnen Kauppa, Leikkimuseo, Karjalanruusu ja kesällä 2019 yhteistyössä uutena myös Riäkkyteatteri.

Kierroksia järjestetään tilauksesta.

Yhteyshenkilönä ja oppaana toimii Kaarina Kainulainen.

Kierrokselle voi valita haluamansa paikalliskohteet.

Jutussa mainittujen lisäksi muita Rääkkylä-kierroksen mahdollisia käyntikohteita ovat esimerkiksi Paksuniemen Riäkkyteatteri ja Ateljee Silkkipartion taidekahvila.

Kohteissa voi vierailla myös itsenäisesti, mutta silloin kannattaa varmistaa esimerkiksi paikkojen aukioloajat ja ruokailumahdollisuus.