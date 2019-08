Joensuun Heinävaarasta varastettiin 30 000 euron arvoinen kuorma-auto – poliisi pyytää vihjeitä

Joensuun Heinävaarasta varastettiin sininen kuorma-auto rekisteriltään on NCM-969. Ajoneuvossa on pultattuna oranssi nosturi ja sen etuovissa on teipattuna mainos PELTOKORPI-TOHOLAMPI. Varakaus on tapahtunut 16.–19.8.2019 välisenä aikana Heinävaarassa toimivan yrityksen pihalta.

Poliisi tutkii tapausta törkeänä varkautena. Auton arvo on noin 30 000 euroa.

Mahdolliset varastettua kourma-autoa koskevat havainnot ja vihjeet voi ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. , vihjepuhelimeen numeroon 0295 415 232 tai poliisipäivystykseen numeroon 0295 415 320 ma-pe klo 09–15..

Lisätietoja Pasi Puustinen p. 029 548 5307 ma klo 16 saakka, ti klo 08–16