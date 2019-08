Kolin kävijämäärän nousu näkyy myös ikävinä lieveilmiöinä - välillä kyse on tietämättömyydestä

Yleisimmät ongelmat liittyvät tulien tekemiseen ja koirien kiinnipitämiseen. Nuotioita ei tehdä virallisille tulentekopaikoille, vaan vähän miten sattuu. Myös metsäpalovaroitusten noudattamisessa on Hovin mukaan toivomisen varaa.

- Eivät nämä kuitenkaan sillä tapaa ole ongelmia, että niistä olisi syntynyt merkittävää suojeluhaittaa, vaikka toki laittomasta nuotiosta voi levitessään syntyä isotkin vahingot niin suojelullisesti kuin taloudellisesti, Hovi sanoo.

Kansallispuistojen järjestyssäännöissä leiriytyminen ja tulen tekeminen on sallittua vain niille osoitetuilla paikoilla. Metsähallituksen erätarkastajat puuttuvat rikkomuksiin niitä tavatessaan.

- Katsotaan tapauskohtaisesti miten toimitaan. Ensisijaisesti ohjein ja neuvoin, mutta sakkokin on mahdollinen, ja niitä on myös kirjoitettu, erätarkastaja Antti Niemi kertoo.

Luvattomien tulien tekemiseen liittyy tulen leviämisen riskin lisäksi myös muita ongelmia. Puista revitään tuohta ja katkotaan oksia tulta varten. Yksittäisenä tekona ei ehkä kovin merkittävää, mutta kertautuessaan jäljet alkavat näkyä luonnossa.

- Kyse voi olla ihan tietämättömyydestä. Voi olla, että käyntimäärien lisääntyessä mukaan tulee uusia retkeilijöitä, jotka eivät ole sisäistäneet retkeilyn etiikkaa. He eivät ehkä tiedä miten kuuluisi toimia, Hovi pohtii.

Roskaaminen on Hovin mukaan kansallispuistoissa vaihteleva ongelma, ja sitä esiintyy paikallisesti. Kentällä on huomattu, että roskilla on taipumusta kerääntyä tulentekopaikoille, ja roskapussukoita on piiloteltu vessoihin ja lähimaastoon.

- Ensimmäisen roskan jättäminen on se kaikkein vahingollisin asia, koska seuraava retkeilijä saattaa ajatella, että hänpä jättää myös, Hovi mainitsee.

Vanha nyrkkisääntö pätee edelleen niin kansallispuistoissa kuin luonnossa ylipäätään. Sen minkä jaksaa kantaa mukanaan retkelle, jaksaa kantaa myös sieltä pois.

Myös ilkivaltaa tapahtuu. Kansallispuistojen rakenteita rikotaan ja irtaimistoa, kuten puuliitereiden kirveitä ja sahoja varastetaan.

- Muille retkeilijöille on ikävä juttu, jos edellinen on vienyt kirveen tai sahan. Mielestäni todella ajattelematonta käytöstä, Hovi sanoo.

Metsähallituksen ylläpitämiltä tulipaikoilta löytääkin usein kolhon metallivartisen kirveen ja rankoja, joista retkeilijä joutuu sahaamaan ja pilkkomaan itse tarvitsemansa polttopuun. Tämä on vähentänyt myös puun turhaa polttamista.

Syrjäisillä ja helposti saavutettavilla tulentekopaikoilla on tyhjennetty jopa kokonaisia puuliitereitä puusta.

Hovin mukaan Pohjois-Karjalan kansallispuistoissa retkeilijät ovat yleisesti ottaen sisäistäneet kansallispuistojen järjestyssäännöt varsin hyvin. Itä-Suomen alueella eniten ongelmia on ollut Repoveden kansallispuistossa, jonne Metsähallitus on ostanut kokeiluluontoisesti lisää valvontaa.

- Repovedellä vaikuttaa olevan enemmän kokemattomia ja tietämättömiä retkeilijöitä. Pohjois-Karjalassa ollaan kauempana Helsingistä ja Uudestamaasta, ja retkeilijöiden lähtökohtainen tietotaso tuntuu olevan täällä parempi, Hovi sanoo.

Retkeilijöiden käyttäytymisestä kohahdettiin kesällä, kun Kolin kansallispuistossa vieraillut radiotoimittaja kiipesi Mäkrävaaralla Eero Järnefeltin maalauksesta tunnettuun ikoniseen mäntyyn, latasi kiipeilystään kuvan sosiaaliseen mediaan, ja sai kuulla kunniansa.

Metsähallituksen luontopalveluiden suunnittelija Tarja Tepon mukaan yksittäisiä retkeilijöiden tempauksia on ollut aina.

- Joka vuosi tapahtuu jotain, mutta ei voi sanoa että nämä olisivat mitenkään lisääntyneet. Aina mahtuu joukkoon joku, joka keksii jotain jännää.

Luontoretkeilyn pelisäännöt ja kansallispuistojen järjestyssäännöt voi tarkastaa helposti esimerkiksi Metsähallituksen ylläpitämältä luontoon.fi -verkkosivustolta.