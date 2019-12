Lukijat kertovat koulukuljetuksista: "Lapset ovat väsyneitä, kun kiertävät kaikki pomppuiset tiet"

Lisää aiheesta: Idässä koulumatkat kestävät pidempään kuin Suomessa keskimäärin: seurasimme yhtä aamua Viinijärvellä – kuljettaja saa tekstiviestin, jos pihatie on pehmeänä tai lapsi kipeänä

- Kaupungissa on yksi koulu, jonne säästösyistä kerätään kaikki syrjäkylien lapset bussilla kyliä kierrellen. Viiden kilometrin matkaan menee joinakin päivinä tunti, outokumpulaisvastaaja sanoo.

- Linja-auton kiertäessä kaksi kylää, matkaa kertyy paljon enemmän kuin jos kulkisi suoraan täältä koululle. Lapset ovat pitkän päivän päälle väsyneitä, kun ovat kiertäneet kaikki pomppuiset tiet ennen kuin pääsevät kotiin, kertoo toinen outokumpulaisvastaaja, jonka lapsen koulumatkat kestävät 1,5 tuntia päivässä.

Ilomantsi päätti tänä syksynä, että se lakkauttaa viimeiset kaksi kyläkouluaan ensi syksystä alkaen. Kuntaan jää yksi peruskoulu. Pisimmät koulumatkat ovat 50-60 kilometriä.

Ilomantsin tilanne nousi esiin myös Karjalaisen kyselyssä. Eräs äiti kertoo, että hänen seitsemäsluokkalaisen lapsensa päivittäiset koulumatkat kestävät 2,4 tunnista kolmeen tuntiin kelistä ja muiden lasten määrästä riippuen. Alakouluikäisen lapsen matkat kestävät hieman kahden tunnin molemmin puolin.

- Hurjan pitkät matkat, loppuviikosta lapset selkeästi väsyvät kyyteihin. Läksyjen teko takkuaa, kiukuttaa, ei jaksa lukea kokeisiin, ei jää aikaa eikä energiaa harrastuksiin. Kauhulla odotamme, kun nuorimmaisenkin koulumatka pitenee syksyllä 45 kilometriin koululakkautuksen myötä. Tiet ovat usein auraamatta ja hiekoittamatta, useampi lapsi kulkee samassa taksissa sekä kyytien vaihtoa matkalla, jolloin todelliset ajat pitenevät etenkin huonoilla keleillä.

- Lylykosken koulu kun lakkautetaan, niin koulumatka pitenee 20 kilometriä suuntaansa ja koulumatka pitenee vähintään tunnilla. Toivoisimme että Ilomantsi ja Joensuu tekisivät yhteistyötä ja lapsi pääsisi Uimaharjun kouluun, Tyrjänsaaressa asuva perhe kertoo.

Kyydin odotus pidentää joidenkin koulupäivää.

- Aamulla lapsi joutuu odottamaan koululla noin 45 minuuttia ennen koulun alkua. Koulun jälkeen hän pääsee aika nopeasti taksiin, alakoululaisen vanhempi Tohmajärveltä kertoo.

Pikku-eskarilaistenkin päivälle voi tulla melkoisesti pituutta. Joensuun maaseutualueella asuvan esikoululaisen matkoihin (15 km) menee päivässä noin tunti ja 45 minuuttia, eräs vastaaja kertoo.

Kantakaupungissakin matka voi venyä ajallisesti, eräs joensuulaisisä huomautti. Hänen lapsensa koulumatka oli suoraa tietää kolme kilometriä pitkä, mutta kuljetus kesti suuntaansa noin 45 minuuttia, kun kyyti kierteli.

Kehujakin kyselyyn tuli.

- Koulukyydit ovat toimineet täällä erinomaisesti pienyrittäjän toimesta, äiti Kiihtelysvaarasta kiittelee. Hänen lapsensa edestakainen koulumatka on yhteensä 50 kilometriä, johon aikaa kuluu noin tunti.

- Ihana, kun on koulukyyti, joka hakee lapsen oven edestä eikä tarvitse itse lähteä kuskaamaan häntä talvipakkasessa jonnekin pysäkille. Toki matka-aika on aika pitkä ja kyyti hakee jo kello 7.15, mutta lapset viihtyvät kyydissä hyvin, kun auto on täynnä kavereita. Yläkouluun siirryttäessä matka-aika olisi 1,5 tuntia per suunta, silloin voi olla, että lapsi kulkee vanhemman kyydissä koululle asti, Kiteen Leinovaarassa asuva perhe kertoo.

Karjalaisen kyselyyn tuli 46 vastausta.

Kunnista vakuutetaan, ettei lain salliman aikarajan ylityksiä tapahdu. Kuntien mukaan myös lain kirjain mahdollisimman lyhyestä ja turvallisesta koulumatkasta toteutuu.

Ilomantsin oppilaista 41 prosenttia (172 oppilasta) on kuljetuksen piirissä. Kuljetusten suunnittelusta vastaava osastosihteeri Eija Laitila sanoo, että pisimmät matkat kestävät kaksi ja puoli tuntia päivässä, eikä ensi syksynä tule sen pidempiä.

Myös Outokummussa on yksi peruskoulu, Kummun koulu, jota käyvät kaikki esikoululaisista yhdeksäsluokkalaisiin. Oppilaista 40 prosenttia (283 lasta) on kuljetuksen piirissä.

- 60 prosenttia koulukyytiläisistä on koululla alle 40 minuutissa. Kuljetusten suunnittelussa pidämme kärkenä sitä, että matkat ovat turvallisia ja mahdollisimman lyhyitä, Outokummun hyvinvointipalveluiden toimistosihteeri Leena Vähäkoski viestittää.

Joensuun kaupungin hallinnoimissa kouluissa on 5 378 oppilasta, joista noin neljännes (1 390) on kuljetuksen piirissä. Keskimääräinen koulumatka kestää kaupungin mukaan alle tunnin päivässä. Pisimmät matkat ovat noin 50 kilometriä suuntaansa joillakin yläkoulun oppilailla Heinävaaran ja Uimaharjun kouluissa. Pisin matka-aika yläkoululaisella on lähes 2,5 tuntia päivässä, ja alakoululaisella kaksi tuntia ja vartti.

- Maantieteellisistä syistä koulukuljetusreitit ovat usein lenkkireittejä. Reittien suunnittelussa pyritään tasapuolisuuteen esimerkiksi siten, että aamun ajoreitin ensimmäinen kyytiin nousija pyritään viemään ensimmäisenä kotiin, logistiikkapäällikkö Juha-Matti Alanen Joensuun kaupungilta sanoo.

Rehtori-hyvinvointikoordinaattori Riitta Lappalainen Liperistä kertoo, että koulukyydit räätälöidään vuosittain lasten asuinpaikkojen ja tarpeiden mukaan.

- Esimerkiksi esikoululaiset haetaan läheltä kotia. Siksi matkat kiertelevät ja reitti saattaa kestää, vaikka suora reitti kodin ja koulun välillä olisi nopeampi.

Liperin kuljetuksiin lisättiin uusimmassa kilpailutuksessa kaksi autoa.

- Tavoitteena oli lyhentää koulumatkoja ja samalla saatiin poistettua niin sanotut liittymäkuljetukset eli oppilailla ei ole bussin vaihtoa matkalla.