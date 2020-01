Poliisi muistuttaa pilkkijöitä: Kala on tainnutettava ja lopetettava nopeasti

Lain mukaan eläimiä on kohdeltava hyvin, eikä niille saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä tai kipua.

- Tieteellisissä tutkimuksissa on viime aikoina saatu selvää näyttöä, että kalat kykenevät aistimaan kipua ja kokevat kivun kärsimyksenä, tiedotteessa todetaan.

Eläinsuojeluviranomaisten mukaan saaliskalat on tainnutettava mahdollisimman nopeasti esimerkiksi lujalla lyönnillä päähän. Tämän jälkeen kaloista lasketaan veri tai ne lopetetaan muulla nopealla menetelmällä. Hyvin pienet kalat voidaan lopettaa lujalla iskulla päähän.

- Eläinsuojeluasetuksen mukaan lopetettavaa eläintä on pidettävä kiinni tai sen liikkumista on rajoitettava muulla sopivalla tavalla siten, että eläin säästyy lopettamisessa kaikelta vältettävissä olevalta kivulta, tuskalta, kärsimykseltä, vahingoittumiselta ja ruhjoutumiselta, viranomaiset kertovat.

Valvontaviranomainen voi tehdä tarkastuksen, jos eläinsuojeluviranomainen epäilee, että vapaa-ajankalastaja on toiminut vastoin eläinsuojelulakia.

Tarkastajalla on oikeus päästä sinne, missä kaloja pidetään ja ottaa näytteet niistä. Valvontaviranomainen välittää tiedon poliisille, jos yhä on aihetta epäillä, että kalojen on annettu kitua.

Viranomaisten mukaan Suomen vapaa-ajan kalastajien keskusjärjestön SM-pilkkisäännöissä suositellaan kalojen lopettamista. Paikallisjärjestöjen kalakilpailusäännöissä ei välttämättä lue kalojen lopettamisesta mitään.

- Säännöt jättävät tulkinnanvaraiseksi sen, onko saaliskalojen lopettaminen välttämätöntä vai ei. Eläinsuojelulain kanta asiaan on kuitenkin yksiselitteinen: saaliskalat pitää lopettaa välittömästi, tiedotteessa lukee.