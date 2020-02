Joensuun talvipyöräilyolosuhteet nostettiin esille myös ruotsalaisessa iltapäivälehdistössä - "Kolme astetta kylmempää kuin Moskovassa"

Viime viikolla järjestetty talvipyöräilykonferenssi on nostanut Joensuun esille myös Ruotsin mediassa. Expressenin toimittaja Patrik Kronqvist kuvailee kirjoituksessa, että Joensuussa pyöräilyolosuhteisiin investoimista pidetään yksimielisesti viisaana.

Kronqvist suosittelee Joensuuhun matkustamista niille kriitikolle, joiden mukaan vahvan pyöräilykulttuurin luominen ruotsalaisiin kaupunkeihin on mahdotonta kylmien talvien takia. Hän myös kehuu kirjoituksessaan pyöräteiden auraamista Joensuussa.

Joensuusta kertovan juttunsa otsikkoon Expressen on nostanut sen huomion, että täällä on talvisaikaan keskimäärin kolme astetta kylmempää kuin Moskovassa.

Expressenin juttuun on haastateltu joensuulainen pyöräilyaktiivi Juhana Venäläinen, jonka mukaan talvella pyöräileminen on Joensuussa täysin tavanomaista.

Ruotsissa on Suomen tapaan kaksi valtakunnallista kilpailevaa iltapäivälehteä, joista Expressen on toinen. Expressenin juttu Joensuusta on luettavissa täällä.

Joensuun talvipyöräilyolosuhteita toi esille viime viikolla myös brittilehti The Guardian.

