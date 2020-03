Vaihda tapaaminen puheluksi – Näillä ohjeilla iäkäs voi välttää koronatartunnan

Hallitus antoi maanantaina toimintaohjeen, joka velvoittaa yli 70-vuotiaita pysyttelemään etäällä muista ihmisistä mahdollisuuksien mukaan niin kauan kuin poikkeustilanne on voimassa. Toimintaohjeen tavoitteena on minimoida koronaviruksen tartuntariski ikäihmisiin.

Pandemian pahasti koettelemissa maissa, kuten Italiassa, tauti on aiheuttanut kuolemantapauksia erityisesti iäkkäissä ja perussairaissa ihmisissä. Italiassa kuolemantapauksia on rekisteröity eniten 80-89-vuotiaiden ikäryhmässä ja tartuntaan menehtyneiden potilaiden keskimääräinen ikä oli perjantaina julkaistuissa luvuissa 79,4 vuotta.

Riski oli selkeästi koholla jo 70-79-vuotiailla. Yli 90-vuotiaista tartuntaan menehtyi lähes 20 prosenttia tartunnan saaneista.

- Minä kyllä luotan, että ikäihmisiltä löytyy sitä kuuluisaa maalaisjärkeä ottaa tämä tilanne nyt tosissaan. Heidän liikkumistaan ei valvota, mutta kyllä vahvasti suosittelen välttämään asiointia paikoissa, joissa joutuu kontaktiin ihmisjoukkojen kanssa, Siunsoten ikäihmisten palvelujen toimialuejohtaja Eija Rieppo kehottaa.

Jos iäkkään on asioitava kaupassa itse, tulisi hänen suosia hiljaisia ajankohtia, kuten varhaista aamua.

- Jos kauppa tarjoaa riskiryhmiin kuuluville omaa asiointiaikaa tai kauppakassipalvelua, kannattaa sellaisia ehdottomasti hyödyntää, Rieppo lisää.

Myös pankkiasioinnissa Rieppo suosittelee käyttämään vakavaa harkintaa.

- Jos laskunmaksu ei luonnistu sähköisesti, voi esimerkiksi soittaa laskun lähettäjälle ja yrittää siirtää eräpäivää eteenpäin, Rieppo sanoo.

Muihin palveluihin kannattaa hakeutua vain, jos kyse on oman terveyden ja hyvinvoinnin kannalta välttämättömästä hoidosta tai kuntoutuksesta. Esimerkiksi kampaamokäynnit Rieppo toivoisi ikäihmisten jättävän nyt väliin.

Tarkoitus ei ole kuitenkaan sulkea ikäihmisiä täysin yhteiskunnan ulkopuolelle.

- Lähimpiä perheenjäseniä ei tietenkään voi sulkea pois elämästä, mutta kannattaa miettiä voisiko yhteyttä pitää tapaamisen sijaan puhelimitse. Pihalla voi kuulumiset vaihtaa naapurienkin kanssa kunhan pitää heihin parin metrin välimatkan, Rieppo sanoo.

Ulkoilu muutenkin on suositeltavaa.

- Kävelyllä käynti ja luonnossa liikkuminen yksin tai puolison kanssa on sallittua, kunhan pitää muihin ihmisiin muutaman metrin etäisyyden, Rieppo muistuttaa.

Matkustamista Rieppo ei suosittele julkisilla kulkuvälineillä mistään syystä.

Joensuun keskustassa keskiviikkona liikkuneet ikäihmiset ovat ottaneet hallituksen toimintaohjeen nöyränä vastaan.

- Koska tilanne on vakava, niin ei kai muukaan auta. Me olemme kuitenkin sodan ja pula-ajan kokenut sukupolvi, me sopeudumme hyvin, joensuulainen Pirkko Pehkonen, 89, vakuuttaa.

– En minä osaa hallitusta moittia. Tilanne on vaativa, ja jotain pitää tehdä, Pirkko Pehkonen, 89, tuumaa ikäihmisiin kohdistuvista liikkumisrajoituksista.

Hän ei ole hamstrannut ruokaa, vaan aikoo selviytyä ruokaostoksista vastaisuudessakin.

- Kolme naapuria on jo tarjonnut apuaan ja lapset ovat huolestuneempia kuin me mieheni kanssa, Pehkonen toteaa.

Eniten Pehkonen harmittelee sitä, ettei voi tavata hoitokodeissa asuvia ystäviään.

- Kun konsertit ja liikuntatapahtumat on peruttu, täytyy pelata nappulapelejä kotona ja katsella TV:tä ja kuunnella radiota. Ystäviä tapaan, jos se on sallittua, Pehkonen suunnittelee.

Puhdistetut kadut houkuttelivat myös Kalle Partasen, 94, sauvakävelemään keskustaan.

- Lenkin jaksan kiertää, mutta muualla en sitten käykään, kun tytär on kieltänyt minulta kaupassakäynnin ja muun asioinnin, Partanen sanoo.

Hän aikoo totella lastensa toiveita ja käyttää aikansa pääasiassa kotona television ja sudokujen parissa.

Koronatilanne katkaisee häneltä nyt vuosittaisen "pakettimatkaperinteen" Helsinkiin pojan luokse.

- Tytär on minulle pukenut aina sopivat vaatteet ja antanut lipun junaan. Tänä vuonna en pojan luokse pääse, mutta kaikkea ei voi saada, Partanen päättää.

Toimintaohjeita ikäihmisille

Jätä väliin kaikki asiointi, joka ei ole terveyden kannalta välttämätöntä.

Ulkoillessa pidä välimatkaa muihin ihmisiin muutaman metrin verran.

Soita, älä mene käymään.

Älä matkusta.

Ajoita kaupassakäynti varhaiseen aamuun tai hyödynnä kauppakassipalvelua.

Ota vastaan läheisten tarjoama apu kauppa- ja apteekkiasiointiin. Voit tiedustella asiointiapua myös Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistykseltä tai Soroppi ry:ltä arkisin klo 10-14, puh. 046 841 2074 .

Jos arjessa selviäminen askarruttaa, soita Seniorineuvonta Ankkuriin arkisin klo 8-16, puh. 013 330 2890 tai lähetä sähköpostia Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.